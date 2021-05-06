الخميس 06 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«بنتاجون» يكشف موعد سقوط الصاروخ الصينى

الصاروخ الصيني
الصاروخ الصيني

توقعت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) أن يسقط الجزء الأكبر من حطام الصاروخ، الذي أطلقته محطة فضاء صينية، على الأرض في وقت مبكر من يوم السبت المقبل.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية مساء الأربعاء - أنه لا يمكن تحديد المكان الذي سيسقط عليه حطام الصاروخ "إلا قبل ساعات قليلة عن سقوطه".

وأضاف بيان البنتاجون أن "الحطام يمكن أن يشكل تهديدات محتملة لسلامة الرحلات الفضائية ومجال الفضاء".

وبات الصاروخ الضخم الذي أطلقته الصين الخميس الماضي، خارج نطاق السيطرة خلال دورانه حول الأرض، ومن الممكن أن يسقط على سطحها خلال الأيام القليلة القادمة، وفقا لموقع "سبيس نيوز".

ويشكل الصاروخ البالغ وزنه 21 طنا المنصة الأساسية لصاروخ "لونج مارش 5 بي" الصيني، وكانت الصين قد أطلقته  ليحمل أول وحدة من محطة فضائية جديدة تقوم بكين بتشييدها في الفضاء.

وعادة ما تضع هذه الصواريخ حمولتها في مدار الأرض وتعود للهبوط في مكان محدد مسبقًا أو تحترق وتتفتت في غلاف الأرض، إلا أن الصاروخ الصيني خرج عن السيطرة ويدور حاليًا في مدار الأرض ومن غير المعروف بعد مكان سقوط حطامه.

وكانت بكين أطلقت صاروخا من طراز "لونغ مارش 5 بي" نحو مدار أرضي منخفض، دون سيطرة، وكان من المفترض أن يكون هناك مسار ومدار وتوقيت واضح، كي تسقط باقي النفايات في البحر أو في أماكن غير مأهولة بالسكان، إلا أن هذا لم يحدث وخرج الصاروخ عن مساره.

ويبلغ طول الصاروخ الصيني التائه 100 قدم وعرض 16 قدمًا، بسرعة تتجاوز أربعة أميال في الثانية، ما يعني الدوران حول الأرض كاملة في أقل من ساعتين.

وكان من المخطط أن يكون الصاروخ الذي أطلقته بكين الخميس الماضي مسؤول عن إرسال "تيانهي"، أول كبسولة بناء لمحطة الفضاء التي تشيدها الصين.

بنتاجون الأرض صاروخ الفضاء الصيني محطة فضاء صينية

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