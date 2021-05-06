«الصحة السورية»: ثبات منحنى إصابات كورونا فى البلاد ضمن الموجة الثالثة

كشف وزير الصحة السورية الدكتور حسن الغباش، مساء الأربعاء، أن بلاده الآن في وضع تسطح منحنى الإصابات، ضمن الموجة الثالثة لفيروس كورونا.

وبين الغباش - وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا" - أن فعالية الموجة الثالثة من الإصابات بفيروس كورونا، بدأت تخف منذ حوالي الأسبوع، وأن الأرقام المسجلة لعدد الإصابات التي تعلنها وزارة الصحة حقيقية، حيث أصبحت تعتمد مؤشرًا ثانيًا، يتمثل بالإصابات في المشافي، وعدد أسرة العناية المشددة المشغولة وعدد المنافس المشغولة في المشافي.

وأكد أن القطاع الصحي في سوريا قوي، على الرغم من ظروف الأزمة وسنوات الحرب، والخسائر التي تعرض لها، واستنزاف الكوادر الطبية، لافتاً إلى أن هذا القطاع تمكن منذ بداية الجائحة من التصدي لموجات الإصابات بكورونا بقدر كبير من المسؤولية.

ولفت الغباش إلى أن لدى وزارة الصحة 71 مشفى و96 مستوصفاً؛ لإعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا، موزعة في كافة المحافظات إضافة إلى 416 فريقاً جوالاً في المناطق التي لا يوجد فيها مركز صحي.



إصابات كورونا

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 154.4 مليون حتى الأربعاء، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم 1.19 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات تجاوز 154 مليونًا و 367 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 91 مليونًا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى ثلاثة ملايين و 228 ألف حالة.

لقاحات كورونا حول العالم

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء أنه جرى إعطاء نحو مليار و194 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.