البحرين: نصف مليون شخص أخذوا جرعتى التطعيم المضاد لكورونا

كشفت وزارة الصحة البحرينية أن نصف مليون شخص أخذوا جرعتي التطعيم المضاد لفيروس كورونا وأكملوا فترة أسبوعين بعد الجرعة الثانية، ما يشكل 44% من السكان المؤهلين للتطعيم، مؤكدةً بأن هذا العدد من المتطعمين يعكس حجم الوعي والمسئولية لدى المواطنين والمقيمين بأهمية التطعيم.

وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية مساء الأربعاء - أن الخطة الوطنية للتطعيم تستهدف تطعيم أكبر شريحة من المؤهلين للتطعيم بهدف رفع الاستجابة المناعية لمواجهة الفيروس لدى أفراد المجتمع لحماية صحة وسلامة أفراده، مشيرة إلى أن نسبة فاعلية التطعيمات كبيرة في تخفيف الأعراض عند الإصابة بالفيروس، وتقليل نسبة نقل الفيروس للآخرين مقارنة بغير المتطعمين.

لقاحات كورونا حول العالم

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء أنه جرى إعطاء نحو مليار و194 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الهند والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

تعليمات منظمة الصحة العالمية حول كورونا

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.