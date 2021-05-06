«ضرورة الفن».. محاضرة «أونلاين» بالمجلس الأعلى للثقافة الليلة

تعقد بالمجلس الأعلي للثقافة٬ في الحادية عشر من مساء اليوم الخميس٬ محاضرة بعنوان "ضرورة الفن .. السؤال والإجابة"٬ والتي يقدمها الفنان التشكيلي والناقد الفني الدكتور خالد البغدادي.

وتبث محاضرة "ضرورة الفن .. السؤال والإجابة"٬ والتي تنظمها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة التابعة للمجلس الأعلي للثقافة٬ عبر الصفحة الرسمية لأمانة المؤتمرات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وتأتي محاضرة "ضرورة الفن .. السؤال والإجابة"٬ في إطار الفعاليات الثقافية التي تنظمها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة برئاسة الدكتور دليلة الكرداني، ضمن سلسلة محاضرات "دور الفنون والعمارة في مواجهة التطرف"، والتي تشرف على تنظيمها الفنانة الدكتورة سهير عثمان٬ وتتضمن السلسلة محاضرات قصيرة يلقيها أعلام الفنون التشكيلية والعمارة في مصر٬ حول دور الفنون في مواجهة التطرف الفكري ودعم وتعزيز القيم الإيجابية.

يشار إلي أن الناقد الفني والفنان التشكيلي الدكتور خالد البغدادي٬ له العديد من الإسهامات والمشاركات في الحركة التشكيلية٬ حيث شارك سمبوزيوم إهدن الدولى للفنون، وعضو مؤسس بأتيليه المنصورة، وأمينًا عامًا له، وعضو لجنة تحكيم ملتقى مصر الدولي للفنون الدورة (20) بمدينة شرم الشيخ ديسمبر 2017.

كما أدرج اسم الدكتور خالد البغدادي في موسوعة صالون الشباب الجزء الأول٬ والتي أعدها الدكتور صبحى الشارونى 1994 من إصدار قطاع الفنون التشكيلية.

وصدر له العديد من المؤلفات والكتب في الفن التشكيلي نذكر من بينها: "ذاكرة الإنسان والمكان" المجلس الوطنى للثقافة والفنون والتراث، و"اتجاهات النقد في فنون ما بعد الحداثة" الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة 2008، و"الفن التشكيلى القطري .. تتابع الأجيال" المجلس الوطنى للثقافة والفنون والتراث 2007 .

كما صدر له كتاب مشترك مع بعض النقاد العرب تحت عنوان "ثقـافة الصــورة.. مفـاهـيم جــديدة" المجلس الوطنى للثقافة والفنون والتراث 2004، وكتاب مشترك مع بعض نقاد الفن العرب بعنوان "تحولات النص البصرى"، وكتاب "أسماء فى الفن المصرى المعاصر" الهيئة المصرية العامة للكتاب .

كما شارك الدكتور خالد البغدادي فى العديد من الندوات والمؤتمرات الدولية داخل مصر وخارجها٬ من بينها: بحث "فنون ما بعد الحداثة" منشور فى الندوة الدولية المصاحبة لبينالى الشارقة السادس بالإمارات العربية المتحدة 2003.

كما شارك في مؤتمر "مستقبل الفنون التشكيلية فى مصر" المجلس الأعلى للثقافة مصر 2007، وكذلك في ندوة وورقة عمل "الفن التشكيلى .. تنوع الرأى والرؤى" فى اليوبيل الفضى لجمعية الفنون التشكيلية، ومحاضرة "إهدن..ملتقى الضوء واللون والجبل" على هامش سمبوزيوم إهدن الدولي للفنون لبنان 2007.