لبنان يسجل 1012 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1012 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 530 ألفا و217 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.



وأشارت الوزارة – في بيان لها – إلى تسجيل 22 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 7390 حالة، في حين يرقد 494 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 160 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.



وذكرت الوزارة أن عدد الفحوص المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 14142 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.



إصابات كورونا حول العالم

كما أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 154.4 مليون حتى الأربعاء، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم 1.19 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات تجاوز 154 مليونًا و367 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 91 مليونًا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى ثلاثة ملايين و 228 ألف حالة.

لقاحات كورونا حول العالم

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء أنه جرى إعطاء نحو مليار و194 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.



كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.



تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.