موعد أذان المغرب فى القاهرة والمحافظات اليوم 6 مايو 2021

تنشر《الدستور》موعد أذان صلاة المغرب في القاهرة والمحافظات، اليوم ٦ مايو ٢٠٢١، حيث نقدم لكم تقريرًا يوميًا عن مواعيد أذان المغرب، الذي يبحث عنه القارئ المصري يوميا على مؤشر البحث جوجل، لنقدم مواقيت صلاة المغرب والفجر، وفقًا للتحديثات والتطورات، وذلك بحسب دار الإفتاء المصرية.

موعد أذان صلاة المغرب في القاهرة والمحافظات اليوم ٦ مايو ٢٠٢١

إليكم كافة مواعيد صلاة المغرب في جميع المحافظات، اليوم الخميس، كما هو موضح بالتالي:

- موعد اذان صلاة المغرب في محافظة القاهرة، اليوم الخميس، ٦:٣٦ م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، ٦:٣٤ م.

- موعد صلاة المغرب في طنطا، اليوم الخميس، ٦:٣٨ م.

- موعد صلاة المغرب في المنصورة، اليوم الخميس، ٦:٣٧ م.

- موعد صلاة المغرب في الزقازيق، اليوم الخميس، ٦:٣٦ م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة أسيوط، اليوم الخميس، ٦:٣١ م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة سوهاج، اليوم الخميس، ٦:٢٨ م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة بنى سويف، اليوم الخميس، ٦:٣٥ م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة الفيوم، اليوم الخميس، ٦:٣٦ م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة الأقصر، اليوم الخميس، ٦:٢٣ م.

- موعد صلاة المغرب في شلاتين، اليوم الخميس، ٦:٠٨ م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، ٦:٣٤ م.

- موعد اصلاة المغرب في محافظة أسوان، اليوم الخميس، ٦:١٩ م.

- موعد صلاة المغرب في مرسي علم، اليوم الخميس، ٦:١٣ م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة المنيا، اليوم الخميس، ٦:٣٥ م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة قنا، اليوم الخميس، ٦:٢٤ م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة مطروح، اليوم الخميس، ٦:٥٤ م.

- موعد صلاة المغرب في الغردقة، اليوم الخميس، ٦:٢١ م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، ٦:٣٣ م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة دمياط، اليوم الخميس، ٦:٣٦ م.

- موعد صلاة المغرب في شرم الشيخ، اليوم الخميس، ٦:٢٠ م.

- موعد صلاة المغرب في سفاجة، اليوم الخميس، ٦:٢٠ م.

- موعد صلاة المغرب في طابا، اليوم الخميس، ٦:٢٢ م.

- موعد اذان صلاة المغرب في الفرافرة، اليوم الخميس، ٦:٣٤ م.

قدمنا لكم خلال التقرير السابق، كافة التفاصيل والمعلومات عن مواقيت أذان المغرب، بحسب دار الافتاء المصرية، في جميع المحافظات على مستوي الجمهورية.