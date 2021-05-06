الخميس 06 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البحرين وتايلاند تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

تعاون مشترك بين البحرين
تعاون مشترك بين البحرين وتايلاند

بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية البحريني السفير توفيق أحمد المنصور، مساء الأربعاء، مع سفير مملكة تايلاند لدى مملكة البحرين تانيت نا سونخلا سبل تعزيز التعاون المشترك.

وأعرب سفير مملكة تايلاند - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية - عن اعتزازه بعلاقات الصداقة الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، مؤكدًا حرص بلاده على تنمية العلاقات الثنائية بما يعود بالخير والمنفعة على الجميع.

 
الإمارات والبحرين تبحثان سبل تعزيز التعاون الفضائي

وعلي صعيد آخر، بحثت وزير دولة الإمارات للتكنولوجيا سارة بنت يوسف الأميري رئيسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، خلال لقائها، الأربعاء، مع المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في البحرين، سبل تعزيز مجالات التعاون في المجال الفضائي، في إطار التنسيق المستمر بين الوكالة والهيئة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، فقد تابع الوزيران في اللقاء الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، آخر مستجدات المشاريع الفضائية المشتركة، بحضور الدكتور محمد  إبراهيم  العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة وإبراهيم القاسم مستشار علوم الفضاء في وكالة الإمارات للفضاء وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وقالت سارة بنت يوسف الأميري، إن وكالة الإمارات للفضاء تولي اهتماما خاصا بتمكين وتدريب الكوادر الشابة لقيادة القطاع نحو المزيد من التطور والإزدهار بالإضافة لتبادل الخبرات المُكتسبة مع الدول الشقيقة تنفيذا لتوجيهات القيادة في هذا الشأن ومن هذا المنطلق يسعدنا دائما التعاون مع الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في البحرين التي تربطنا بها علاقات أخوية وتاريخية وثيقة.

ومن جانبه، أشاد كمال بن أحمد بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتعاون الكبير والمُتنامي في مجالات علوم الفضاء وبخبرة الإمارات في هذا القطاع الآخذ في التنامي وبشكل متسارع بالإضافة إلى الإنجازات التي حققتها الدولة في العديد من المجالات وتحديداً في قطاع الفضاء حتى أصبحت مثالا يحتذى به بين دول العالم.

البحرين تايلاند الإمارات التعاون الفضائي

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