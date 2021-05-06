حملات نظافة وإزالة بمدينة جمصة فى الدقهلية

كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، مساء اليوم الأربعاء، اللواء ضياء الدين عبدالحميد، رئيس مدينة جمصة، للقيام بحملة إزالات داخل المدينة لإزالة كافة أنواع التعديات علي أملاك الدولة.

وقام رئيس مدينة جمصة بإزالة التعديات المقامة على أملاك الدوله أمام إدارة الأبنيه التعليمية بجوار سجن جمصة من قبل أحد المواطنين، وهو عبارة عن مبني خشبي على مساحة 100 متر، وقد سبق أن صدر له قرار إزالة من قبل، وقام المواطن بارتكاب ذات المخالفة مرة أخرى.

وكلف المحافظ، رئيس المدينة بإصدار قرار إزالة على الفور، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المواطن المذكور، وتمت الإزالة الفورية بالتعاون والتنسيق بين مركز شرطة جمصة وإدرة الإشغالات والمتابعة والنظافة والزراعة بمجلس المدينة.

وأكد محافظ الدقهلية، على استمرار حملات الإزالة بكافة أنواعها علي أملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالتعاون والتنسيق بين مديرية أمن الدقهلية من خلال المركز الشرطية.

كما كلف محافظ الدقهلية، باسم الشريف مدير عام الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة بالإشراف على حملة رفع القمامة ونظافة وكنس طريق رافد جمصة بمشاركة الوحدات المحلية بمراكز طلخا والمنصورة، بحضور محمد أمين رئيس مركز ومدينة طلخا، وهاني البشير رئيس مركز المنصورة.

وأوضح المحافظ، أن أعمال النظافة ورفع القمامة من على طريق رافد جمصة بدأت من حدود مدينة المنصورة وطلخا حتى حدود مركز بلقاس بطول 20 كيلومتر تقريبًا.

وأشار إلى أن طريق رافد جمصة يعد من أهم الطرق الرئيسية بالمحافظة، ويبلغ طوله حوالي 50 كيلو متر تقريبًا، ويخدم كافة المواطنين المترددين على مدينة جمصة من داخل المحافظة وخارجها، كما أنه يعد محورًا هامًا لربط محافظات الدلتا بالطريق الساحلي بورسعيد الإسكندرية، مما يسهل نقل البضائع من المؤاني البحرية وحركة الموطنين.

وأكد المحافظ أن أعمال الخطة المتعلقة بالنظافة يتم تنفيذها يوميًا بنطاق جميع المراكز والمدن والأحياء بالشوارع والميادين وعلى الطرق العامة.

حملات نظافة وإزالة