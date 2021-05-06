ندوة بكلية آداب المنصورة عن «الإعلام الأمنى»

نظمت رعاية الطلاب بكلية الآداب بجامعة المنصورة بالتعاون مع" أسرة كيان " الطلابية ندوة تثقيفية بعنوان "الإعلام الأمني أحد المقومات الرئيسية في تحسين الصورة الذهنية للجهاز الأمني المصري بالمجتمع" حاضر خلالها العقيد دكتور حاتم طه وكيل الإدارة العامة لمرورالدقهلية وبمشاركة طلاب الاتحاد والأسر الطلابية بالكلية.

يأتي ذك تحت رعاية الدكتور أشرف محمد عبدالباسط رئيس الجامعة، والدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليمان الجعيدي عميد كلية الآداب، وإشراف الدكتور وائل البرعي وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب.

كما كان بحضور كل من الدكتور مسعد سلامة وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتوره سهير وحيد وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور أحمد أنور العدل منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور محمد فوزي الخطيب وعدد من أعضاء الجهاز الإداري بالكلية والطلاب.

وتناول العقيد دكتور حاتم طه الدور الحيوي للأجهزة الأمنية في حفظ أمن الوطن في الداخل وإرساء الضوابط المنظمة للعلاقات مع كافة فئات المجتمع، وأهمية الإعلام الأمني في هذا الشأن، مشيرا إلى أن ذلك هو ما اتخذه جهاز الشرطة المصري نهج له في كافة المجالات الأمنية المختلفة؛ بل أن الأمر قد تجاوز ذلك، حيث أصبح أحد أهم أولويات الجهاز الأمني المصري الإعلام الأمني وتفعيله في كافة المجالات الأمنية.

وأكد وكيل مرور الدقهلية على الإعلام الأمني أصبح أحد أهم الأدوات التي يستخدمها جهاز الشرطة المصري لضبط العلاقات بين أفراد الجهاز والمجتمع، متابعًا: "في عالمنا المعاصر أصبح الإعلام الأمني المصري لا يقتصر على نقل الرسائل الأمنية فقط وإنما أصبح يشمل كافة الأحداث اليومية المشتركة مع المجتمع، بما يحيط المجتمع بغطاء من الحرية المنضبطة المحاطة بالأمن في كافة المجالات.

وأشار طه إلى أن جهاز الشرطة المصري اتخذ في سبيل تحقيق ذلك كافة السبل اللازمة لتحقيق ذلك من تواصل مجتمعي مباشر مع المواطنين وتفعيل مفهوم الشرطة المجتمعية، وذلك وصولاً في النهاية إلى تحقيق الهدف الأسمى للجهاز الأمني المصري وهو أن يعم المجتمع الشعور بالأمن العام مما يدفع للإبداع والتقدم في كافة المجالات وصولاً إلى نجاح الدولة بكافة فئاتها وهيئاتها العامة والخاصة إلى تحقيق التنمية الشاملة.

العقيد حاتم طه