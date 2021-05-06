التحفظ على أشرف السعد فور وصوله إلى مطار القاهرة الدولى

كشف مصدر أمني بمطار القاهرة الدولي عن أن الجهات الأمنية داخل مطار القاهرة تحفظت على رجل الأعمال أشرف السعد بعد وصوله القاهرة بعد سفره خارج البلاد لمدة ٢٥ عامًا.

السعد قادم من لندن



وأوضح أنه وصل على متن الطائرة رقم ms 778 التابعة لشركة مصر للطيران والقادمة من لندن وأنه تم التحفظ عليه من قبل الجهات الأمنية داخل حرم مطار القاهرة و جاري استجوابه عن كافة القضايا المتهم فيها.

القضايا المتهم فيها

ويعود رجل الأعمال المصري المقيم في لندن، أشرف السعد، إلى مصر بعد ٢٥ عاما قضاها بالخارج إثر ملاحقات قضائية بسبب قضايا متعلقة بتوظيف الأموال إلا أنه حصل في عام 2009 على حكم قضائي بإنهاء الحراسة على ممتلكاته وإعادة ما تبقى منها له، وهو الحكم الذي اعتبره بمثابة رد اعتبار له.

السعدي ينشر صورته من داخل الطائرة على "فيس بوك"

ونشر أشرف السعد، صورة له من داخل الطائرة، وعلق عليها قائلا: "بعد أكثر من ربع قرن غياب عن بلدي مصر وكان غياب جسدي فقط وبقيت روحي في مصر، بعد كل هذه السنين أعود اليوم إلى مصر".

بدأت قصة أشرف السعد في عام 1991 عندما رُفعت ضده قضايا بتهمة توظيف أموال، ووُضع اسمه على قوائم المنع من السفر لكنه كان قد غادر قبل ذلك بثلاثة أشهر إلى فرنسا بداعي العلاج، وتم التحفظ على ممتلكاته بمعرفة المدعى العام الاشتراكي "جهاز الكسب غير المشروع حاليا"، ثم أحيل إلى المحاكمة بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، وحُكم ضده بالسجن لمدة عامين.

وعاد السعد بشكل مفاجئ إلى مصر في عام 1993، وألقي القبض عليه في مطار القاهرة، بعدة اتهامات من بينها توظيف الأموال وإصدار شيكات بدون رصيد، ثم أُفرج عنه في نهاية العام بكفالة 50 ألف جنيه، وشُكلت لجنة لفحص أعماله المالية.