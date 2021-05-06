الخميس 06 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
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سياسي

صلاح سلام: «القومى لحقوق الإنسان» يجهز تقريرًا عن زيارته لسجن وادى النطرون

الدكتور صلاح سلام
الدكتور صلاح سلام

قال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن تم تنظيم زيارة بمشاركة عدد من الحقوقيين، وعدد من المراسلين الأجانب، إلى سجن ليمان 440 بسجن وادي النطرون، لتفقد أوجه الرعاية المقدمة للنزلاء، وذلك بالتنسيق مع قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية.

وأضاف سلام، في لـ"الدستور"، أنه تم تفقد مناطق التريض للسجناء، وأماكن الطعام وإعداده، وتفقد منطقة المخبز والمطبخ، والورش اليدوية منها السجاد اليدوي، بالإضافة لورشة للسمكرة، والتى تعد لأول مرة، موضحا أنه تم تفقد فصول محو الأمية والإطلاع على الدروس الدينية كذلك زيارة العيادات والمستشفيات.

وأشار عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أنه سيتم إعداد تقرير عن الزيارة من خلال المجلس والوفد المشارك فى الزيارة برئاسته، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق والتجهيز لزيارات مختلفة خلال الفترة المقبلة.

وكان قد حرص أعضاء الوفد الحقوقي والإعلامي خلال الزيارة على زيارة مستشفى الإيمان، حيث اطمأنوا على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا داخل عنابر المستشفى من جانب، وتوافر مختلف الأجهزة الطبية والأدوية الفعالة من جانب آخر، إضافة إلى توافر غرفة عمليات على أحدث طراز ومزودة بأحدث الأجهزة الطبية، فضلا عن غرفة التعقيم والعيادات الخارجية في مختلف التخصصات، وكذلك وحدات إقامة المرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تفقد أعضاء الوفد مصنع السجاد اليدوي، وورش إصلاح السيارات، وأشادوا بجهود قطاع مصلحة السجون في إعادة تأهيل السجناء وإكسابهم المهارات المتنوعة، لضمان عودتهم إلى المجتمع أفرادا صالحين.

تأتي تلك الزيارة التفقدية في إطار استراتيجية الشفافية والمكاشفة التي أرساها وزير الداخلية لمواجهة الشائعات التي تطلقها القوى المعادية عبر السوشيال ميديا والقنوات الإعلامية المأجورة، حول طرق المعاملة داخل السجون المصرية، حيث أكدت مثل الزيارات السابقة لعدد من السجون، حقيقة ما يلقاه نزلاء السجون على مستوى الجمهورية من رعاية واهتمام على جميع المستويات، وأظهرت الفلسفة العقابية الحديثة لوزارة الداخلية، والتي تتوافق مع المواثيق الدولية التي تضمن الحفاظ على حقوق السجناء من جانب، وصقل قدرات العاملين بقطاع السجون وتنمية مهاراتهم الوظيفية وقدراتهم المهنية عن طريق البرامج والدورات التدريبية من جانب آخر.

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