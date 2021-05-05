«التنظيم والإدارة»: صرف حافز التميز لـ199 موظفا بـ38 جهة خلال شهر

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أنه تم الانتهاء من دراسة منح حافز التميز العلمي لعدد 199 موظفًا ببعض الجهات الإدارية، والحاصلين على دبلوم عال أو ماجستير أو دكتوراه في مجال التخصص، لشهر مارس الماضي من عام 2021.

وأضاف جهاز التنظيم والإدارة، وفقًا لتقرير صادر عنه حصلت عليه "الدستور"، أن قرارات صرف حافز التميز العلمي لشهر مارس الماضي شملت 38 جهة إدارية خاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وفى مقدمتها مصلحة الجمارك بعدد 85 موظفا، يليها جامعة القاهرة بعدد 23 موظفا، ثم وزارة الصحة والسكان بعدد 12 موظفا، ووزارة السياحة بعدد 10 موظفين.

يشار إلى أن قانون الخدمة المدنية، قد حدد ضوابط منح الموظفين بالجهاز الإداري للدولة حافز التميز العلمي، حال حصوله على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علم، حيث يمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف حافز تميز آخر إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

ويكون حافز التميز العلمي المشار إليه بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر: 25 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط، 50 جنيها شهرياً لمن يحصل على مؤهل عال، 75 جنيها شهرياً لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، 100 جنيه شهرياً لمن يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنة دراسية على الأقل، 200 جنيه شهرياً لمن يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمي.