الخميس 06 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

في حلقة الأمس

«الاختيار 2».. يٌذكر بالعملية الإرهابية في البرث واستشهاد أحمد منسي

كمين البرث
كمين البرث

حرص صناع مسلسل "الاختيار 2" منذ بدايته على توضيح مدى خسة وندالة جماعة الإخوان الإرهابية والتكفيريين، وهذا ما اتضح في الحلقة 23، والتي أوضحت مدى بسالة وشجاعة قواتنا المسلحة في مواجهة الإرهابيين للحفاظ على أرض الوطن، مع تذكير بالعملية الإرهابية التي استشهد خلالها المقدم أحمد منسي.

وتناول المسلسل منذ بدايته في الجزء الأول، قصة العقيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة في الجيش المصري، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح شمال سيناء عام 2017 أثناء محاولته للتصدي لهجوم مسلح في سيناء.

 لم تختلف الصورة التي صدرها مخرج العمل بيتر ميمي عن الحقيقية، وحرص المخرج على إظهار كيف كافح جنودنا وجاهدوا بالبناء وفي نفس الوقت التصدي ومواجهة الخونة والإرهابيين في سيناء . 

- تفاصيل هجوم البرث

هجوم البرث وقع في 7 يوليو 2017، ونفذته عناصر تابعة لتنظيم داعش على بعض نقاط التمركز العسكري جنوب مدينة رفح، وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد 26 فرد من أفراد القوات المسلحة المصرية، وكان من بينهم الشهيد أحمد منسي، ولقى أكثر من 40 فرد من عناصر داعش المهاجمة مصرعهم ودُمرت ستة سيارات تابعة لهم.


و قد بدأت الهجوم بأن طوقت بعض العناصر الإرهابية الكمين بالكامل وزرع عدد من الألغام لصد محاولات الدعم البري، وقامت عناصر الكتيبة بصد الهجوم وتبادل إطلاق النار وتمكنت من الصمود طوال 4 ساعات، و تعرضت قوات الدعم التي تحركت لإنقاذ الكمين إلى هجوم بالألغام والسيارات المفخخة ولم تستطيع الوصول بسرعة إلى الكمين،فيما وصلت وحدات الدعم الجوي وقامت بقصف العناصر مما دفعهم للتراجع والهروب.

- أهمية منطقة البرث 

تعد منطقة البرث بجنوب رفح نقطة أمنية هامة والتي كانت تمثل عائقا أمام تسلل الإرهابيين، كون منطقة البرث مهمة بالنسبة لهم وتقطع طريق الإمدادات، وفشلت جميع المحاولات السابقة لاستهدافه، حيث يعتبر مربع البرث مركزا لقبيلة الترابين، وله أهمية لوجستية وأمنية، ومن النقاط التي تربط بين وسط سيناء من جهة ورفح والشيخ زويد من جهة أخرى.

- مواعيد عرض وأبطال مسلسل "الاختيار 2"


مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحًا والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.


وهو من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوي، وعدد من الفنانين الشباب.

كمين البرث أحمد المنسي شهيد رمضان الاختيار

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