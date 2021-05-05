«خريطة العاطلين».. «الإحصاء»: سكان القاهرة والشرقية الأعلى بطالة

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن محافظة القاهرة تأتى فى المرتبة الأولى بين محافظات الجمهورية من حيث أعلى معدلات البطالة بين سكانها بنسبة 15.5% بعدد 344.8 ألف متعطل، معظمهم من الذكور بعدد 190.7 ألف متعطل مقابل 154.1 ألف متعطل من الإناث.

وأشار جهاز التعبئة العامة والإحصاء، إلى أن محافظة الشرقية جاءت فى مرتبة لاحقة من حيث عدد التعطلين بنحو 202.4 ألف متعطل بنسبة 9.1% منهم 137.2 ألف متعطل من الإناث مقابل 65.2 ألف متعطل من الذكور، ثم محافظة الجيزة بعدد 198 ألف متعطل بنسبة 8.9% منهم 115.3 ألف متعطل من الذكور مقابل 82.6 ألف من الإناث، وفقًا للبيانات النهائية عن عام 2019.

فيما بلغت أعداد المتعطلين بمحافظة الاسكندرية 168.4 ألف متعطل بنسبة 7.6% منهم 97.3 ألف متعطل من الذكور مقابل 71.1 ألف متعطل من الإناث، ومحافظة القليوبية بعدد 158.9 ألف متعطل بنسبة 7.1% منهم 87.4 ألف متعطل من الذكور مقابل 71.5 ألف متعطل من الإناث، ومحافظة البحيرة بعدد 145.9 ألف متعطل بنسبة 6.6% منهم 77.9 ألف متعطل من الذكور مقابل 68 ألف متعطل من الإناث.

بينما تذيل القائمة، محافظة جنوب سيناء بصفر بطالة، ومحافظة الوادى الجديد بعدد 6.1 ألف متعطل بنسبة 0.3% منهم 5.8 ألف متعطل من الإناث مقابل 300 متعطل من الذكور، محافظة مطروح بعدد 9.7 ألف متعطل بنسبة 0.4% منهم 4.8 ألف متعطل من الإناث و4.9 ألف متعطل من الذكور، شمال سيناء بعدد 21.8 ألف متعطل بنسبة 1% منهم 7.3 ألف متعطل من الذكور مقابل 14.5 ألف متعطل من الإناث.

يشار إلى أن جهاز الإحصاء، قد أعلن انخفاض معدل البطالة في مصر إلى 7.2% خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بنحو 7.3% في الربع الثالث، وبتراجع نسبته 0.8% على أساس سنوي، موضحًا أن الانخفاض جاء بسبب عودة الأنشطة اليومية إلى طبيعتها، بعد إنهاء قرارات الإغلاق والحظر الجزئي التي اتخذتها الدوله للحد من انتشار فيروس كورونا.