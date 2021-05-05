«الاختيار 2».. من مالك «مزرعة الموت» وأنواع المتفجرات المعثور عليها؟

"مزرعة الموت" التي تناولتها الحلقة 23 من مسلسل “الاختيار 2” والتي عرفت بمزرعة متفجرات البحيرة نقطة فاصلة كانت على وشك تدمير مصر بها لما حملتها من متفجرات وأسلحة نارية بمختلف أنواعها والتى كانت نقطة تسلم واستلام لا يتم فيها الالتقاء المباشر بين العناصر وبعضها.

ونستعرض تفاصيل "مزرعة المتفجرات" بالبحيرة والتي عُرفت إعلاميًا بـ"مزرعة الموت"، حيث تمكنت قوات الأمن يوم 8 أبريل 2017 من قتل عنصرين من حركة حسم الإخوانية الإرهابية، أحدهما مسئول عن تخزين الأسلحة والمتفجرات داخل المزرعة.

- في أبريل الماضي أعلنت وزارة الداخلية تحديدها مزرعتين بنطاق محافظتي "البحيرة والإسكندرية" يمتلكهما القياديان الإرهابيان شكري نصر محمد البر ورجب عبده عبده مغربي، مسئولا تنظيم الإخوان بمحافظة كفر الشيخ، ويستخدمانها كمأوى للعناصر الإرهابية ومخزنًا للأسلحة والمتفجرات.

- أوضحت وزارة الداخلية أن المتهمين مطلوب ضبطهما وإحضارهما في القضية رقم 828 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، وأن المتهم الأول محمد يونس إبراهيم يونس، 31 سنة، أحد مسئولي تخزين الأسلحة والمواد المتفجرة والسابق توليه إدارة مزرعة البحيرة المستهدفة والمعروفة إعلامياً بـ "مزرعة الموت".

- بناء على المعلومات الأمنية، داهمت "الداخلية" "مزرعة الموت" الواقعة بنطاق قرية "الإمام الغزالي" التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، والتي اتخذتها العناصر الإرهابية وكرًا لإيواء وتدريب عناصرها على استخدام السلاح وتصنيع العبوات المتفجرة، وتخزين الأسلحة والعبوات الناسفة لاستخدامها في العمليات الإرهابية، من خلال طائرات "الدرون".

- اكتشف الأمن أن المزرعة بها عدد من المخابئ السرية تحت الأرض تستخدم كوكر لتصنيع المتفجرات وتخزين الذخائر بمختلف أنواعها لحين تسليمها للعناصر المنفذة للعمليات الإرهابية بمحافظات الجمهورية.

- نظرًا لمساحة المزرعة الشاسعة، والتي تصل لـ 30 فداناً، طلبت النيابة من الأجهزة الأمنية مواصلة البحث عن مخازن الأسلحة في جميع أرجائها للبحث عن مضبوطات جديدة، بعدما تبين أن هناك سردابًا يمر أسفل الأرض يستغل كمعمل لتصنيع المواد المتفجرة.

- بعد توجيه القوات الأمنية ورجال الحماية المدنية وفرق المفرقعات لتفتيش المزرعتين، ضبطت عدد من أجهزة تصنيع مادة RDX شديدة الانفجار المستخدمة في العبوات المتفجرة، إلى جانب كميات هائلة من بودرة وعجينة RDXووعاء حديدي كبير الحجم يستخدم في تكثيف الحمض الخاص بالمادة المتفجرة، وعثر أيضا على أعداد كبيرة من البنادق الآلية والأسلحة الرشاشة والخرطوش وبنادق FN والجرينوف المتعدد والطبنجات 9 مم، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الذخائر والخزن الخاصة بها.

- تم ضبط عدد من أجهزة تصنيع مادة RDX شديدة الانفجار والتى تضاعف قوتها مادة الـ NTN وتستخدم في تصنيع العبوات المتفجرة، وكميات هائلة من بودرة وعجينة RDX، ووعاء حديدى كبير الحجم يستخدم في تكثيف الحمض الخاص بمادة RDX، وأعداد كبيرة من البنادق الآلية والأسلحة الرشاشة والخرطوش وبنادق FN والسلاح الجرينوف المتعدد والطبنجات، بالإضافة لكميات كبيرة من الذخائر والخزن الخاصة بها، وألغام أرضية مضادة للأفراد مدون عليها عبارات باللغة الفارسية، وقنابل F1 يدوية، وكميات كبيرة من القطع الحديدية صغيرة الحجم ورولمان البلى المستخدم في تجهيز العبوات الناسفة، وكميات كبيرة من بوادئ الانفجار معدة للاستخدام وتحت التجهيز، ودوائر توصيل كهربائية ومعدات للتفجير عن بعد، وكميات كبيرة تزن نصف طن من مادة نترات الصوديوم، وكمية من مادة TATB شديدة الانفجار، و12 مفجرا حربيا يستخدم في إعداد الأحزمة الناسفة.

- عثرت القوات على عدد كبير من العبوات الناسفة مختلفة الأحجام جاهزة للتفجير ونظارة مزودة بكاميرا وكارت ميمورى "محمل عليه بعض الأهداف المزمع استهدافها".

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي وبطولة: كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري، هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

ويشارك في حلقات المسلسل عدد كبير من ضيوف الشرف على غرار الجزء الأول الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضي، ومن أبرزهم: أحمد فهمي، أشرف عبد الباقي، نضال الشافعي، محمد فراج، هشام جمال، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، علي الطيب، محمد محمود عبد العزيز، أحمد حلاوة.