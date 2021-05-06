جولة مسائية لمتابعة الالتزام بإجراءات مواجهة كورونا فى بنى سويف (صور)

أجرى معاون محافظ بني سويف، مساء اليوم الأربعاء، يرافقه مسؤولو الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، وأعضاء اللجنة التي شكلها المحافظ، بجولة ميدانية "مسائية" على المحال التجارية، وبعض الأسواق والميادين والشوارع الرئيسية لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية، ومدى التزام أصحاب المحال التجارية والمترددين عليها من المواطنين بوسائل الحماية الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بمتابعة الالتزام بتفعيل وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتزام المواطنين بها في أماكن تقديم الخدمات والمواقف والأسواق والمحال التجارية ، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وكان الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة معاون المحافظ وعضوية إدارات المتابعة والتفتيش المالي والإداري، والتي تم تكليفها بالمرور على كافة الجهات الإدارية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من قيام تلك المصالح باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وإعداد تقارير دورية بنتيجة عمل اللجنة.

فيما ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع السكرتير العام الموقف الحالي لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والأليات المتبعة والتسهيلات المقدمة للمواطنين لتحقيق أكبر استفادة من المنظومة التي أتاحتها الحكومة ضمن سلسلة من القنوات والوسائل المتاحة للمواطن لتقديم شكواه أو مطالبه فيما يتعلق بالخدمات والمرافق أو المشكلات الحياتية.

وأشار محافظ بني سويف إلى أن المحافظة أتاحت العديد من قنوات استقبال شكاوى المواطنين والتي تتكامل فيما بينها تحت مظلة منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، مشددًا على أنه يتم متابعة شكاوى المواطنين من خلال منظومة عمل وفرق عمل مختصة سواء من إدارة خدمة المواطنين والبوابة الإليكترونية أو قطاع الإعلام الذي يضم قسمي الرصد الإعلامي والسوشيال ميديا.

جولة مسائية لمتابعة الالتزام بإجراءات

جولة مسائية لمتابعة الالتزام بإجراءات

جولة مسائية لمتابعة الالتزام بإجراءات

جولة مسائية لمتابعة الالتزام بإجراءات

جولة مسائية لمتابعة الالتزام بإجراءات

جولة مسائية لمتابعة الالتزام بإجراءات