«الصحة» توضح موانع الحصول على لقاحي سينوفارم وأسترازينيكا

كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان، عن موانع الحصول على لقاحات سينوفارم وأسترازينيكا، لافتة إلى أنه يُمنع الحصول على اللقاح في حال كان الشخص يعانى في نفس اليوم أو لمدة 10 أيام ماضية على حمى أو سعال أو ضيق تنفس أو صداع، أو آلام في الجسم والعضلات، أو فقدان حاسة الشم والتذوق، أو احتقان وسيلان الأنف، أو التهاب بالحلق أو الإسهال أو القيء.

وأضافت أنه يمنع الحصول على اللقاح إذا كان الشخص مصابا بفيروس كورونا، أو في حال كان الشخص المصاب قد تلقى أي تطعيمات في غضون 14 يوما مثل التطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية، كما يمنع إعطاؤه للسيدات الحوامل، والمرضعات.

وفى سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان، أن لقاح فيروس كورونا آمن وفعّال ويحفز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة لحماية الجسم من الإصابة بالفيروس في المستقبل.

أشارت إلى انه لحجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg، أو التوجه لأقرب وحدة صحية "للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا"، وللاستفسار يجب الاتصال على الخط الساخن: ١٥٣٣٥.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان قد ناشدت المواطنين في حال أي ظهور أعراض مرضية لفيروس كورونا الالتزام بتطبيق العزل الذاتي في المنزل والتوجه إلى أقرب مستشفى تابع لوزارة الصحة و السكان، أو الاتصال مباشرة بالخط الساخن "105" للاستفسار عن فيروس كورونا، كما لفتت إلى أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية على الرقم "1440" ، مؤكدة أن تلك الخطوط تتميز بتقديم استشارات طبية دقيقة وسريعة للمواطنين.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.