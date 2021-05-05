الخميس 06 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

ظهرت فى الاختيار 2.. تفاصيل العثور على ألغام وأسلحة بمزرعة الموت بالبحيرة

مزرعة الموت بالبحيرة
مزرعة الموت بالبحيرة

تناولت الحلقة 23 من مسلسل الاختيار 2، استراتيجية النقطة الميتة التي كانت تنتهجها التنظيمات الإرهابية، وهى نقطة تسلم واستلام لا يتم فيها الالتقاء المباشر بين العناصر وبعضها.

وعرضت الحلقة مشاهد حقيقية من مزرعة الموت بالبحيرة، التي تم ضبطها في أبريل 2017، حيث تم ضبط 13 من عناصر الجناح المسلح للإخوان، بالإضافة إلى كميات كبيرة من المتفجرات والألغام مخبأة تحت الأرض في مزرعة بمحافظة البحيرة، كانت تستهدف منشآت وكنائس خلال الفترة الماضية متورط فيها عناصر إخوانية.

في أبريل 2017 أعلنت وزارة الداخلية تحديدها مزرعتين بنطاق محافظتي "البحيرة والإسكندرية" يمتلكهما القياديان الإرهابيان شكري نصر محمد البر ورجب عبده عبده مغربي، مسئولا تنظيم الإخوان بمحافظة كفر الشيخ، ويستخدمانها كمأوى للعناصر الإرهابية ومخزنًا للأسلحة والمتفجرات.

بناء على المعلومات الأمنية، داهمت "الداخلية" "مزرعة الموت" الواقعة بنطاق قرية "الإمام الغزالي" التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، والتي اتخذتها العناصر الإرهابية وكرًا لإيواء وتدريب عناصرها على استخدام السلاح وتصنيع العبوات المتفجرة، وتخزين الأسلحة والعبوات الناسفة لاستخدامها في العمليات الإرهابية، من خلال طائرات "الدرون".

اكتشف الأمن أن المزرعة بها عدد من المخابئ السرية تحت الأرض تستخدم كوكر لتصنيع المتفجرات وتخزين الذخائر بمختلف أنواعها لحين تسليمها للعناصر المنفذة للعمليات الإرهابية بمحافظات الجمهورية.

نظرًا لمساحة المزرعة الشاسعة، والتي تصل لـ 30 فدانا، طلبت النيابة من الأجهزة الأمنية مواصلة البحث عن مخازن الأسلحة في جميع أرجائها للبحث عن مضبوطات جديدة، بعدما تبين أن هناك سردابًا يمر أسفل الأرض يستغل كمعمل لتصنيع المواد المتفجرة.

بعد توجيه القوات الأمنية ورجال الحماية المدنية وفرق المفرقعات لتفتيش المزرعتين، ضبطت عددا من أجهزة تصنيع مادة RDX شديدة الانفجار المستخدمة في العبوات المتفجرة، إلى جانب كميات هائلة من بودرة وعجينة RDXووعاء حديدي كبير الحجم يستخدم في تكثيف الحمض الخاص بالمادة المتفجرة، وعثر أيضا على أعداد كبيرة من البنادق الآلية والأسلحة الرشاشة والخرطوش وبنادق FN والجرينوف المتعدد والطبنجات 9 مم، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الذخائر والخزن الخاصة بها.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية ألغامًا أرضية مضادة للأفراد مدون عليها عبارات باللغة الفارسية وقنابل F1 يدوية وكميات كبيرة من القطع الحديدية صغيرة الحجم ورلمان البلى يستخدم في تجهيز العبوات الناسفة، وكميات كبيرة من بوادئ الانفجار معدة للاستخدام وتحت التجهيز ودوائر توصيل كهربائية ومعدات للتفجير عن بعد وكميات كبيرة تزن نصف طن من مادة نترات الصوديوم، وكمية من مادة TATBشديدة الانفجار، بالإضافة لـ 12 مفجرًا حربيًا يستخدم في إعداد الأحزمة الناسفة.

وعثرت القوات على عدد كبير من العبوات الناسفة مختلفة الأحجام جاهزة للتفجير ونظارة مزودة بكاميرا وكارت ميمورى "محمل عليه بعض الأهداف المزمع استهدافها".

التنظيمات الإرهابية كنائس العبوات الناسفة مسلسل الاختيار 2 الجناح المسلح للاخوان تصنيع المتفجرات مزرعة الموت

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