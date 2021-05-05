الخميس 06 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

خبر سارة لـ أحمد مكي في الحلقة 23

«الاختيار2»: الأمن الوطني يقتحم مزرعة الموت واستشهاد أحمد منسي

استشهاد أحمد منسي
استشهاد أحمد منسي

نجح المقدم زكريا يونس (كريم عبدالعزيز) في المسلسل الرمضاني (الاختيار2) في تتبع خيوط الجماعات الإرهابية التي استهدفت الدولة المصرية على مدار سنوات من خلال رصده لمزرعة الموت بالبحيرة، حيت كثفت أجهزة الأمن الوطني في العمل جهودها لكشف الجناة المتورطين في تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية من قبل العناصر الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية والقبض عليهم.

وتواجد المقدم زكريا على رأس قوات الأمن الوطني التي اكتشفت أكبر بؤرة إرهابية في البحيرة، واستعداد الجماعة الإرهابية للهجوم على مربع البرث الذي شهد استشهاد العقيد البطل أحمد منسي.

الحلقة 23 من الاختيار 2

ورصد الأمن الوطني من خلال تصوير جوي خلال أحداث الحلقة 23 من (الاختيار 2) مزرعة بالبحيرة سميت بمزرعة الموت، وفي أبريل 2017 قامت قوات العمليات الخاصة والأمن المركزي والحماية المدنية والمفرقعات بمهاجمة المزرعة والتي وجد بداخلها جهازين لإعداد المواد المتفجرة وكميات كبيرة من المواد المتفجرة والأسحلة، حيث كانت العناصر الإرهابية تعد لتفجير عدد من الكنائس والمنشآت الحيوية في محافظات مصر.

وتلقى يوسف الرفاعي (أحمد مكي) نبأ سارًا حيث أخبرته زوجته عاليا (أسماء أبو اليزيد) بأنها حامل، ليذهب إليها في قمة سعادته، فيما تستعد عناصر الإرهاب بليبيا للقدوم إلى مصر لتنفيذ عمليات إرهابية، كما تستعد خلية الضباط الخائنين في شمال سيناء للهجوم على مربع البرث الذي استشهد فيه العقيد أحمد منسي.

أبطال مسلسل الاختيار 2

يشارك في بطولة الاختيار 2 الذي يعد من المسلسلات الملحمية هذا العام عدد كبير من النجوم على رأسهم كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإياد نصار وإنجي المقدم وبشرى وأسماء أبو اليزيد وهادي الجيار، رياض الخولي وأحمد حلاوة  محمد علاء وأحمد داش وسامح الصريطي وعدد كبير من الشباب الذين يتواجدون للمرة الأولى في الدراما المصرية وقدموا أدوار هائلة، إضافة إلى مشاركة متميزة من سعيد صديق وغادة طلعت وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد شاكر ماجد الكداوني، وأحمد حلمي وأشرف عبد الباقي وبيومي فؤاد، والمسلسل من تأليف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، ويعرض بشكل حصري عبر قنوات أون والعرض الأول في تمام التاسعة والنصف مساء ويعاد مرتين خلال اليوم، إضافة إلى عرضه 3 مرات عبر قناة أون دراما.

الاختيار 2 مسلسل الاختيار 2 أحمد منسي الإرهابية كريم عبد العزيز مزرعة الموت

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