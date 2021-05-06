«الصحة» تكشف نسب إشغال أسرّة المستشفيات: نتابع الوضع بالمحافظات

نفت مصادر بوزارة الصحة والسكان ما تم تداوله عن امتلاء أسرّة الرعايات المركزة بالمستشفيات في المحافظات، خاصة محافظات الصعيد، لافتة إلى أن هناك زيادة طبيعية بالمستشفيات على مستوى الأسرّة الداخلية وأسرة الرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعى، إلا أن نسب الإشغال في المستشفيات بلغت 47% في المتوسط.

وقالت المصادر، لـ "الدستور" إن وزيرة الصحة تعقد اجتماعات يومية لمتابعة نسب الإشغال في المستشفيات بالأسرة الداخلية والرعايات المركزة ومتابعة لاستهلاك الأكسجين بشكل دورى، مشددة على ضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية، للسيطرة على معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

فى سياق متصل، أكدت وزارة الصحة أن لقاح كورونا آمن وفعّال ويحفز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة لحماية الجسم من الإصابة بالفيروس في المستقبل.

أشارت إلى أنه لحجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg أو التوجه لأقرب وحدة صحية: "للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا"، وللاستفسار يجب الاتصال على الخط الساخن: ١٥٣٣٥.