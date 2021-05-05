برلمانى: قرارات الدولة بشأن كورونا تتصدى للجائحة

قال النائب زكي عباس عضو مجلس النواب، إن القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لكورونا قبيل عيد الفطر وخلال الأيام الأخيرة المتبقية من شهر رمضان الكريم، سيكون لها أثر حاسم في تطويق الوباء والتصدي للجائحة.

وأضاف عباس خلال تصريحات له اليوم، إن قرارات غلق المحال والمقاهي والمولات بدءا من التاسعة مساء بدءا من الغد الخميس، وبدء إجازة عيد الفطر المبارك من الأربعاء القادم وحتى 16 مايو المقبل، يؤكد على الحسم التام في التصدي للجائحة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر تسير في عدة طرق منها ما يتعلق بالعمل على توفير اللقاحات الخاصة بالوباء، موضحا أن رئيس مجلس الوزراء، كشف عن أن شهر مايو الجاري سيشهد حصول مصر على نحو 5 ملايين جرعة لقاح كورونا.

وأوضح النائب زكي عباس أن هناك حسما تاما من جانب أجهزة الدولة ووزارة الداخلية، في الالتزام بالكمامة حتى إن الحكومة فرضت نحو مليون و700 ألف غرامة على المخالفين لارتداء الكمامة.

وشدد عباس، على أن العالم بأكمله وليس مصر فقط تعيش مرحلة حاسمة مع الوباء، وهناك الهند كمثال بارز لتردي الأوضاع تحت الجائحة، وهو ما يقتضي تعزيز الوعي بشكل كبير على مختلف الجبهات.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، أعلن فيه عددا من القرارات سيتم تطيقها اعتبارا من غد الخميس ولمدة أسبوعين وحتى 21 مايو، ومنها ستكون مواعيد غلق المحال والمولات والكافيهات والسينما والمسارح 9 مساء مع السماح باستمرار خدمة الديليفرى، وغلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق.

وأوضح أن القرارات تضمنت أيضًا حظر إقامة أي فعاليات أو احتفالات، وستتم إقامة صلاة العيد مثل صلاة الجمعة وسيسمح بها فقط في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة وحظر اصطحاب الأطفال، مشيرًا إلى أن القرارات تضمنت أيضًا أن تكون إجازة عيد الفطر من الأربعاء القادم وحتى الأحد 16 مايو.