بدءا من الغد.. وزير الزراعة يقرر إغلاق جميع الحدائق أسبوعين

شددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لوقاية المواطنين من فيروس كورونا.

وقرر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إغلاق حدائق الحيوان والأرومان والأسماك وجميع الحدائق التابعة للوزارة في القاهرة والمحافظات اعتبارا من غد الخميس ولمدة أسبوعين التزاما بقرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن لمنع انتشار فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، أصدر القصير توجيهاته لقيادات الوزارة باتخاذ الإجراءات الاحترازية لوقاية العاملين من الفيروس مع التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية للجمهور من أجل تقليل الاحتكاك المباشر بين مقدم ومتلقي الخدمة.