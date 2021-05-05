«حمدوك»: السودان سيكون تحت رحمة إثيوبيا حال عدم الاتفاق بشأن سد النهضة

شدد رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، اليوم الأربعاء، على ضرورة الوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي يسمح بالتخطيط بشكل أفضل للتنمية والإنتاج الزراعي.

وقال عبدالله حمدوك خلال مقابلة مع قناة "سي إن إن" الأمريكية إنهم من دون الوصول لاتفاق سيكونون تحت رحمة إثيوبيا في أن تعطيهم الماء اليوم وتأخذه منهم متى شاءت، لذلك يطالبون باتفاق ملزم في إطار القانون الدولي.

وأضاف أن القضايا المتعلقة بسد النهضة جادة جدا وحساسة، مبينا أنها مرتبطة بأمن وسلامة الملايين في السودان ومصر، مؤكدا أهمية المسائل المتعلقة بها والتي يمكن حلها في غضون أسابيع وفقا للقانون الدولي، حسب وكالة الأنباء السودانية سونا.

وأكد حمدوك أن السودان اقترح تحويل دور المراقبين إلى وسطاء للمساعدة في الوصول لاتفاق ملزم حول السد.

البرلمان العربي يدعم مصر والسودان



وكان عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، دعا إثيوبيا بالتجاوب مع الجهود الجارية لحل أزمة سد النهضة من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.

وقال رئيس البرلمان العربي إن هذه التحركات تعكس إيمان الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بعدالة الموقف المصري والسوداني في هذه الأزمة، ورفض سياسة الأمر الواقع في التعامل معها.

وشدد رئيس البرلمان العربي على ضرورة اغتنام الجانب الإثيوبي هذا الزخم الدولي والإقليمي والعربي الداعم بقوة للمفاوضات، بهدف التوصل إلى تسوية نهائية للأزمة على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث في حماية الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة، مجدداً التأكيد على الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن الرفض التام لأية إجراءات أحادية من شأنها أن تمس بالحقوق القانونية والتاريخية الثابتة لكل من مصر و السودان في مياه النيل.