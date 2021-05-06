الحلقة 23 من «نسل الأغراب».. أحمد السقا يعنف ريم سامى بسبب أحمد مالك

حققت حلقة 23 من مسلسل نسل الأغراب نجاحًا كبيرًا، مما جعلها تتصدر "تريند" محرك البحث العالمي "جوجل" فور عرضها على شاشة قناة "أون"، خاصة وأنها شهدت معركة الأخوين "حمزة" أحمد مالك و"سليم" أحمد داش.

أحداث الحلقة 23 مسلسل نسل الأغراب

بدأت أحداث الحلقة 23 من مسلسل نسل الأغراب من حيث انتهت السابقة، وهو مشهد خناق "حمزة" أحمد مالك" وسليم "أحمد داش؛ بسبب "فاطمة" ريم سامي خادمة "عساف" أحمد السقا، وعنفهم "غفران" أمير كرارة، لما صدر منهم خاصة وأنهم أصبحوا حديث أهل البلد، ولكن تجرأ "حمزة" أحمد مالك وأبلغ "غفران" بأنه سيتزوج من "فاطمة" مما أثار غضب الأخير، خاصة وأنها خادمة لا تليق بعائلة الأغراب.

أحمد السقا يعنف ريم سامي بسبب أحمد مالك في الحلقة 23 مسلسل نسل الأغراب

وفي مشهد أخر عنف "عساف" أحمد السقا "فاطمة" ريم سامي بعد معرفته لما حدث بين "حمزة" و"سليم" بسبب حبهم الإثنين معًا لها، وحذرها بألا تقترب مرة أخرى من ابنه "حمزة"، مما أدخل "فاطمة" في نوبة بكاء بسبب تعلقها بـ"حمزة" وتبادل الحب بينهما ولكن تدخل "سليم بينهما سبب تفرقهما.

ملك أحمد زاهر ترفض الزواج من دياب في الحلقة 23 مسلسل نسل الأغراب

حاولت "رغدة" ملك أحمد زاهر أن ترفض الزواج من "علي" دياب، خاصة وأنها تعرف أنه طلب الزواج من والدها خوفًا عليها من والدها وتعنيفه المستمر لها، ولكن "نجاة" فردوس عبد الحميد تقنعها بأنها فرصة لا تكرر خاصة وأن "علي" شخص طيب ورومانسي، مما جعلها تفكر في أمر الموافقة على الزواج منه.

أمير كرارة يثير غيرة مي عمر بسبب نجلاء بدر في الحلقة 23 مسلسل نسل الأغراب

في مشهد أخر سيطر الحزن على ملامح "جليلة" مي عمر، فسألتها "نجاة" فردوس عبد الحميد عن سبب حزنها لترد قائلة أنها تغيير على طليقها "غفران" أمير كرارة من "دهب" الغازية نجلاء بدر، خاصة وأنه سمح لها تعيش معه في المنزل دون زواج، وتتمنى ألا يقوم بالزواج منها بالفعل، وفي نفس الوقت دخلت مساعدتها لتخبرها بأن ابنئها "حمزة وسليم" انهالوا بالضرب على بعضهما البعض بسبب "فاطمة" لتجري مسرعة إليهما لتعرف التفاصيل وتطمأن عليهم.

دياب ينجح في ضبط أرض الأفيون الخاص بـ أمير كرارة في الحلقة 23 مسلسل نسل الأغراب

انتهت أحداث الحلقة على نجاح رئيس المباحث "علي" دياب على ضبط أرض "الأفيون" الخاص بـ"غفران" أمير كرارة، وتحرير كل الرجال الذين يعملون في هذه الأرض بالإجبار، مما رفعوا شعار "الله أكبر"، ومن المتوقع أن تكشف الحلقة المقبلة التي تعرض غدًا على شاشة قناة "أون" رد فعل غفران على هذا الأمر.