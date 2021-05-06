تناولها «الاختيار2»: محطات في محاكمة المتهمين بتفجير الكنائس

شهدت أحداث الحلقة 23 من مسلسل "الاختيار 2" تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، بعد دخول انتحاري لمبنى الكنيسة بثوانى معدودة، وهو ما رصدته كاميرات المراقبة.



وعرضت مشاهد حية من واقعة تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية فى الحادث الذى وقع 11 ديسمبر 2016، ما أسفر عن 29 شهيدًا، فيما أصيب العشرات بسبب عبوة ناسفة تزن 12 كجم.

في التقرير لتالي نرصد محطات محاكمة المتهمين من أول جلسة حتى صدور أحكام الإعدام والمؤبد.

• فى 23 أغسطس 2017 أحالت النيابة العسكرية بالإسكندرية، المتهمين فى القضية إلى المحكمة العسكرية، وذلك لتحديد جلسة لبدء إجراءات محاكمتهم.

• المحكمة العسكرية حددت جلسة 16 سبتمبر 2017، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين

• فى 16 سبتمبر2017 قررت المحكمة تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين لجلسة 23 سبتمبر2017 لتعذر حضور المتهمين من محبسهم

• فى 23 سبتمبر2017 قررت المحكمة تأجيل نظر جلسات محاكمة المتهمين إلى جلسة 30 سبتمبر2017 لاستكمال الشكل.

• فى جلسة 30 سبتمبر2017 قررت تأجيل نظر جلسات محاكمة المتهمين إلى جلسة 14 أكتوبر2017 لاستكمال الشكل القانونى.

• فى جلسة 14 أكتوبر2017 أجلت المحكمة جلسات محاكمة المتهمين فى القضية إلى جلسة 4 نوفمبر2017 ، للاطلاع وسماع طلبات دفاع المتهمين.

• فى جلسة 4 نوفمبر2017 أجلت جلسات محاكمة المتهمين فى القضية إلى جلسة 13 نوفمبر2017، لفض الأحراز واستكمال الشكل.

• فى جلسة 13 نوفمبر 2017 قررت المحكمة تأجيل فض أحراز المتهمين إلى جلسة 20 نوفمبر 2017.

• فى جلسة 20 نوفمبر2017 قامت المحكمة بفض أحراز القضية.

• فى جلسة 9 ديسمبر2017 استكملت المحكمة فض أحراز القضية وقررت تأجيل المحاكمة لجلسة 25 ديسمبر لاستكمال فض الأحراز وعرض مقاطع الفيديو.

• فى جلسة 25 ديسمبر2017 أجلت المحكمة القضية لجلسة 2 يناير 2018 لسماع أقوال الشهود.

• فى جلسة 2 يناير الماضى استمعت المحكمة لأقوال الشهود.

• فى جلسة 18 فبراير الماضى استمعت المحكمة للمرافعات وأجلتها لجلسة 25 فبراير الماضى لاستكمال المرافعات.

• فى جلسة 25 فبراير الماضى استكملت المحكمة المرافعات وأجلت استكمالها لجلسة 4 مارس.

• استكملت المحكمة المرافعات فى جلسة 4 مارس الماضى وأجلتها لجلسة 18 مارس الماضى.

• فى جلسة 18 مارس الماضى قررت المحكمة حجز القضية للحكم فى جلسة اليوم 10 أبريل.

• فى جلسة 11 أبريل أحالت المحكمة أوراق 36 تكفيريا من العناصر لمفتى الجمهورية.

• في أكتوبر 2018 قضت المحكمة بإعدام 17 متهما، والسجن المؤبد 19 متهما آخرين، كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 عامًا لـ9 متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات لمتهم، فيما قضت بانقضاء الدعوى بالوفاة لمتهمين.

• مايو 2018 ، أسدلت محكمة الطعون العليا العسكرية، الستار على قضية تفجير الكنائس الثلاث، البطرسية بالعباسية، والمرقسية بالإسكندرية، ومارجرجس بالغربية، "القضية رقم 165 لسنة 2017 جنايات عسكرية كلى الإسكندرية، بتأييد أحكام الاعدام والمؤبد بحق المتهمين.