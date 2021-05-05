عقب توثيقها فى «الاختيار 2».. تفاصيل محاولة اغتيال على جمعة

عقب ظهور تفاصيل ضبط السيارة التي نفذت بها الجماعة الإرهابية حادث اغتيال مفتي الجمهورية على جمعة، وتفاصيل ضبط المتهمين.. نرصد في التقرير تفاصيل ضبط المتهمين واستهدافهم.

تعود الواقعة لاختباء مجموعة من الإرهابيين بإحدى الحدائق بخط سير مفتي الجمهورية وأطلقوا النار عليه عقب خروجه من مسجد فاضل بمدينة السادس من أكتوبر نجا منها "جمعة" ولكن أصيب حارسه الشخصي برصاصة في القدم وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأفادت المعلومات باختباء المخطِط الرئيسي للحادث بمنطقة القـناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وعلى الفور تم وضع خطة أمنية محكمة لضبط المتهم الذي سقط في قبضة أجهزة الأمن، بعد استهداف مكان اختبائه.

وبمناقشته أدلى باعترافات تفصيلية عن قيامه بالتخطيط للحادث بالاشتراك مع آخرين، بناء على تعليمات بعض قيادات جماعة الإخوان الهاربين في تركيا، وأضاف أن الغرض من العملية هو إفساد الاحتفالات الخاصة بمرور عـام على افتتاح قناة السويس الجديدة، وتصدير حالة من الرعب واليأس في نفوس المواطنين، وأكد المتهم في اعترافاته أنه يقود خلية إرهابية تتلقى تعليماتها من بعض قيادات الجماعة الهاربين في تركيا، مضيفا أنه تلقى تكليفا باغتيال الدكتور علي جمعة، وحصل على الدعم والتمويل اللازم عن طريق بعض الأشخاص "أدلى بأسمائهم".

وتمكنت أجهزة الأمن من كشف ضلوع قيادات إخوانية هاربة إلى تركيا في التخطيط لتنفيذ حـادث محاولة اغتيال المفتي السابق وأن صفحة «حسم»، التي أعلنت مسئوليتها عن الحادث، تدار من داخل تركيا وتشرف عليها قيادات إخوانية من جناح "الصقور بالجماعة"، وفجر المتهم مفاجأة، بأن عملية محاولة اغتيال المفتي الـسـابـق، كانت مجرد بـدايـة لسلسلة من عمليات الاغتيال المعد بها قائمة مرسلة من تركيا، وتتضمن إعلاميين وسياسيين ووزراء وشخصيات عامة وقيادات أمنية، وأرشـد المتهم عن مكان اختباء باقي أعضاء الـخـلـيـة، حـيـث تــم اسـتـهـدافـهـم بــعــدة مـأمـوريـات بمناطق العياط والبدرشين وطريق القاهرة الفيوم وأبو النمرس وأطفيح أسفرت عن ضبط 9 عناصر إخوانية نشطة منهم 7 متورطين في محاولة اغتيال الدكتور علي جمعة.

وتم اصطحاب المقبوض عليهم إلى إحدى الـجـهـات الأمنية لمناقشتهم واستجوابهم للوقوف على أبعاد نشاطهم الإجرامي والوصول إلى باقي أعضاء وعناصر الخلية في عدد من المحافظات منها الفيوم وبنى سويف والمنيا والشرقية.

من جانبها، أعلنت حركة تسمى "سواعد مصر - حسم"، مسئوليتها عن محاولة اغتيال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، اليوم الجمعة، بمدينة 6 أكتوبر، وأوضحت الحركة في بيان لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه تم استهداف "جمعة" في تمام الساعة الثانية عشرة و5 دقائق من ظهر اليوم، من خلال كمين تم إعداده له ولطاقمه، ما أسفر عن إصابة حارسه الشخصي، وأشارت الحركة، إلى أن ظهور عموم المدنيين في المشهد، وهرولة مفتي الجمهورية السابق إلى مسجد فاضل، حال دون استهدافه، متوعدين إياه بمحاولات أخرى.