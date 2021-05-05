«الصحة»: رصيدنا من لقاحات كورونا يصل إلى نحو 2 مليون

كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان عن رصيد مصر الحالى من لقاحات فيروس كورونا المستجد يبلغ نحو 2 مليون جرعة من لقاحي "سينوفارم" و"أسترازينكا".

وقالت المصادر في تصريح لـ "الدستور" إن أكثر من 2 مليون مواطن سجلوا على الموقع الإلكترونى الخاص للحصول على تطعيم كورونا، كما تم تطعيم أكثر من 900 ألف مواطن من الأطقم الطبية والمواطنين من الفئات المستحقة بلقاحات فيروس كورونا حتى الآن.

وأكدت أن لقاح فيروس كورونا آمن وفعّال ويحفز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة لحماية الجسم من الإصابة بالفيروس في المستقبل.

أشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أنه لحجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg ، أو التوجه لأقرب وحدة صحية "للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا"، وللاستفسار يجب الاتصال على الخط الساخن: ١٥٣٣٥

يذكر أن وزارة الصحة والسكان قد ناشدت المواطنين في حال أي ظهور أعراض مرضية لفيروس كورونا الالتزام بتطبيق العزل الذاتي في المنزل والتوجه إلى أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة، أو الاتصال مباشرة بالخط الساخن "105" للاستفسارات عن فيروس كوروونا، كما لفتت إلى أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية على الرقم "1440" ، مؤكدة أن تلك الخطوط تتميز بتقديم استشارات طبية دقيقة وسريعة للمواطنين.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.