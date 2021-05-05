بعد ظهورهم في «الاختيار 2».. اعترافات منفذى محاولة اغتيال علي جمعة والمستشار زكريا عبد العزيز (صور)

وثق مسلسل الاختيار 2 فى الحلقة 23 نجاح جديد لضباط جهاز الأمن الوطني عندما تناولوا تفاصيل عملية ضبط مننفذي محاولتى الاغتيال الفاشلتين للنائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق.



وأعلنت وزارة الداخلية ـ وقتها ـ إلقاء القبض على خلية إرهابية تعمل تحت أسماء متعددة منها "حركة سواعد مصر – حسم – لواء الثورة"، متورطين فى تنفيذ محاولتى الاغتيال الفاشلتين للنائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، والعديد من الأعمال الإرهابية الأخرى.



وقالت وزارة الداخلية، فى بيانها، إنه فى إطار جهود الوزارة لتدعيم ركائز الأمن والاستقرار ومواجهة مخططات التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية والعمل على تقويض نشاط كوادره وإفشال مخططاتهم الإجرامية ضد مؤسسات الدولة، فقد كشفت المعلومات والرصد الأمنى لأنشطة الجماعة الإرهابية عن اضطلاع قياداتها الهاربة بالخارج بتطوير هيكلها التنظيمى بالداخل بتشكيل كيانات مسلحة بمسميات جديدة (حركة سواعد مصر – حسم – لواء الثورة )، واستغلالها كواجهة إعلامية ينسب إليها عمليات العنف التى تنفذها الجماعة.



وأضافت الوزارة "تم التعامل مع تلك المعلومات، وأثمرت النتائج عن تحديد القيادات والكوادر المتورطة فى ذلك التحرك داخل وخارج البلاد، وضبط العديد منهم على مستوى مختلف المحافظات فى الإطار القانونى، ومن أبرزهم كلٍ من محمد السعيد محمد فتح الدين – أحمد تونى عبد العال تونى – عبد الحكيم محمود عبد الحكيم – نبيل إبراهيم الدسوقى محمد – مؤمن محمد إبراهيم عبد الجواد"، وتحديد العديد من الأوكار المخصصة للتدريب والإيواء والتخزين وتصنيع العبوات المتفجرة، وكان أبرزها معسكر تدريبى بمنطقة جبلية بمحافظة أسوان.



وتمكنت أجهزة الأمن أيضًا من ضبط العديد من الأسلحة والمتفجرات بحوزة المتهمين (62 قطعة سلاح متنوعة، 9 عبوات معدة للتفجير من مادة RDX شديدة الانفجار تزن الواحدة 15 كيلوجرام، كمية كبيرة من المواد الكيميائية تستخدم فى تصنيع المتفجرات، سيارتين كانتا مجهزتين للتفخيخ، كمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، مبالغ مالية ضخمة من العملات المحلية والأجنبية)، إضافة لضبط العديد من الأوراق التنظيمية والتى تشتمل على استراتيجيات التحرك المسلح والإعلامى للجماعة والتكليفات الواردة من الخارج تحمل اعترافات قيادات الجماعة، أبرزها أوراق بخط اليد للقيادى الهارب بالبلاد محمد عبد الرحمن المرسى "مسئول لجنة الإدارة العليا للجماعة الإرهابية"، تتضمن إقراره بإرتكاب الجماعة لعدة أعمال إرهابية، منها حادث اغتيال الشهيد المستشار هشام بركات "النائب العام السابق"، وتلقيهم دعم مالى من بعض أجهزة الاستخبارات الخارجية لقيادات التنظيم بالخارج والداخل، واستيلاء القيادى المتوفى محمد محمد كمال على بعض تلك المبالغ.



وتم ضبط وثيقة مؤرخة فى 22/ 5/ 2014 باسم مشروع تشكيل جبهة سيناء ضد التمييز تتضمن الإشارة لاستحداث كيان تسيطر عليه الجماعة الإرهابية فى سيناء بدعم من الخارج يتبنى ما أطلقوا عليه (قضية سيناء) ويهدف إلى صناعة خصم ضد الدولة يدعى بتعرضهم للاضطهاد بهدف تدويل القضية وإبراز التمييز الجغرافى والديمغرافى لسيناء.



وألقت عمليات الفحص الضوء على العديد من المعلومات المتعلقة بنشاط الجماعة الإرهابية تمثلت فى إضطلاع بعض كوادرها الهاربة بالخارج (على رأسهم القيادى الهارب بتركيا على بطيخ) بإعداد استراتيجية العمل المركزى بالبلاد تحت مسمى (القيادة العامة للجان الحراك المسلح) وتضطلع باعتماد المناهج الجهادية وتأصيل عملياتهم الإرهابية شرعًا ووضع برامج تدريبية لاستخدام الأسلحة وتصنيع المتفجرات وكذا دورات فى تكنولوجيا المعلومات (التزوير ، الطباعة ، التنكر ، المونتاج ، مقاومة التحقيقات ) ببعض الدول، كما حددت النتائج أبعاد الهيكل التنظيمى لذلك التحرك القائم على تقسيم البلاد إلى عدة قطاعات جغرافية رئيسية تتكون من مجموعه من الوحدات والخطوط العملياتية وتضم عناصر حركية تختص بـ(الرصد ، التنفيذ ، التصنيع ، التنكر) وتعمل تحت مسمى (حركة سواعد مصر – حسم – لواء الثورة ) فضلاً عن رصد ملامح استراتيجية للجان الحراك المسلح بالبلاد .

وكشفت نتائج الفحص هوية منفذى حوادث العنف التى استهدفت أفراد وضباط الشرطة والشخصيات العامة، وجاء أبرزها محاولة اغتيال المستشار النائب العام المساعد، حيث اعترف المتهم نبيل إبراهيم الدسوقى محمد بارتكاب الحادث بمشاركة أحد كوادر التنظيم وقيامة برصد منزل المستشار النائب العام المساعد بمنطقة التجمع الخامس وتجهيز إحدى السيارات بعبوة ناسفة وتفجيرها عن بُعد أثناء مرور سيارته.



وتبين ارتكابهم محاولة اغتيال المفتى السابق الشيخ على جمعة، حيث اعترف المتهم مؤمن محمد إبراهيم عبد الجواد وشهرته مؤمن الحمراوى وآخرين بمشاركتهم فى ارتكاب الحادث، حيث قاموا بإطلاق العديد من الأعيرة النارية من أسلحتهم الآلية تجاه فضيلته واستقلالهم سيارتين وهروبهم فى أعقاب تصويرهم للحادث.



كما تبين ارتكابهم تفجير عبوة أمام نادى الشرطة بدمياط، حيث اعترف المتهمين (أحمد الدسوقى مصباح زغلول، معاذ حمدى محمد صالح ) بقيامهما بصناعة العبوات التى تم زرعها أمام نادى الشرطة بدمياط بالاشتراك مع مجموعة من كوادر الكيان، التى أسفرت عن انفجار إحدها وإصابة عدد من رجال الشرطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة العناصر المضبوطة وتوالى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق معهم.



أعترف مؤمن محمد إبراهيم، أحد المتهمين، ويحمل اسم حركي "فارس"، فى التحقيقات قائلاً: "فى 2014 ضمنى أمير حمادة لمجموعة نوعية مكونة من 5 أشخاص نفذنا حرق سيارات شرطة ونقطة شرطة وردان، ثم ضمونى في أخر 2014 لمجموعة أخرى، حيث نفذنا حادث حرق محطة وقود و4 سيارات شرطة أمام قسم مينا البصل، كما وضعنا عبوة متفجرة أمام قسم شرطة العطارين".

واستطرد: "تلقيت تكليفات بالسفر إلى أسوان برفقة مجموعة من شباب الجماعة، حيث شاركت فى دورة تكتيك عسكري على يد شخصين أحدهما يدعى أبو عمر، سورى الجنسية، والآخر يدعى أبو حمزة، وفى 3 أغسطس التقيت مع شخص يدعى "أيمن" بالقرب من مسجد الحصرى بمدينة السادس من أكتوبر، والذى أكد لى أنه هناك تكليفات لاغتيال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق الموالى للنظام".

وتابع فى اعترافاته: "رصدنا "جمعة" 4 مرات، وعرفنا أنه بـ "يتمشى" من منزله لمسجد فاضل بمنطقة غرب سوميد من خلال ممر قبل آذان الجمعة، وقبل عملية التنفيذ بيومين، التقيت بمجموعة من الأشخاص وشرحوا لنا على جوجل إيرث كيفية التنفيذ، حيث أن هناك عقار تحت الإنشاء سيكون به إثنين وسوف ينضم إليهم آخرين للتنفيذ، وقبل الحادث بيوم التقيت بشخص يدعى "أيمن" فى منطقة "العرب" بعين شمس وكان معه سيارة نوبيرا بيضاء اللون بها السلاح الذي سوف نستخدمه فى الحادث، وتم تقسيم المنفذين لمجموعتين فى سيارتين وكان معنا مصور، وأطلقت خزنة كاملة من الرصاص على الدكتور على جمعة إلا أنه لم يصاب فهربنا ورفعنا الصور على مواقع التواصل الإجتماعى، وبعدها تلقيت تكليفات من الجماعة بتسليم السلاح الذي كان معى لشخص فى أكتوبر، حيث نفذ به حادث إغتيال أمين شرطة بأكتوبر".

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي وبطولة: كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري، هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

ويشارك في حلقات المسلسل عدد كبير من ضيوف الشرف على غرار الجزء الأول الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضي، ومن أبرزهم: أحمد فهمي، أشرف عبد الباقي، نضال الشافعي، محمد فراج، هشام جمال، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، علي الطيب، محمد محمود عبد العزيز، أحمد حلاوة.