نجوم المجتمع في حفل السحور السنوي الأول لـ«القاهرة 24» و«كايرو لايف» (صور)

نظمت مؤسسة "القاهرة للميديا" حفل السحور السنوي الأول لموقعي "القاهرة 24" و"كايرو لايف"، في أحد فنادق القاهرة الكبرى بحضور لفيف من الفنانين والرياضيين والإعلاميين والشخصيات العامة.

وشهد السحور حضور العديد من الشخصيات، أبرزهم: الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور، والكاتب الصحفي وائل لطفي رئيس تحرير جريدة الدستور، وعمرو الفقي رئيس مجلس إدارة شركة “POD”، ووليد العيسوي المدير العام لشركة “إم بي سي” للخدمات الإعلانية، ومحمد زكي رئيس مجلس إدارة شركة “بريتيش أوتوموتيف”، وهاني شكري الرئيس التنفيذي لشركة “JWT”، ومحمد السعدي رئيس شركة “ميديا هب سعدي جوهر”، ورجل الأعمال وعضو مجلس الشيوخ أحمد أبو هشيمة، وأحمد دياب عضو مجلس الشيوخ، وطاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، وأحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة.

كما حضر الدكتورة دينا عبد الكريم، ومصطفى بكري، عضوا مجلس النواب، والنائب السابق محمد البدري، والمحامي طارق العوضي، والمستشار طاهر الخولي، والدكتور محمد العقبي المستشار الإعلامي لوزيرة التخطيط، والكابتن أحمد حسن قائد المنتخب الوطني الأسبق، ومحمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وأحمد شوبير الإعلامي وكابتن الأهلي الأسبق، والكابتن وائل رياض لاعب الأهلي الأسبق.

وحضر أيضًا الفنانين دينا الشربيني، ومنى زكي، وغادة عادل، وإنجي وجدان، ومصطفى درويش، وهبة عبد العزيز، والإعلاميين والصحفيين الكبار: سناء منصور، ومحمود مسلم، وياسر رزق، وخيري رمضان، وبسمة وهبة، وقصواء الخلالي، وعبد اللطيف المناوي، وجمال العاصي، ودينا شرف، وأحمد عبد الصمد، وميرفت المليجي، والدكتور أحمد منصور خبير التجميل وحرمه، ونادين علاء عابد.

وكان على رأس مستقبلي ضيوف سحور “القاهرة للميديا، عمر عبد العليم رئيس مجلس الإدارة، والدكتور وليد مصطفى رئيس مجلس الأمناء، ومحمود المملوك مؤسس ورئيس تحرير ”القاهرة 24" والمشرف العام على “كايرو لايف”، وإسلام النحراوي رئيس تحرير “كايرو لايف”، وعصام شلتوت مستشار تحرير “القاهرة 24”.

حفل سحور القاهرة 24

حفل سحور القاهرة 24

حفل سحور القاهرة 24

حفل سحور القاهرة 24

حفل سحور القاهرة 24

حفل سحور القاهرة 24

حفل سحور القاهرة 24

حفل سحور القاهرة 24

حفل سحور القاهرة 24

حفل سحور القاهرة 24

حفل سحور القاهرة 24

حفل سحور القاهرة 24

حفل سحور القاهرة 24

حفل سحور القاهرة 24

حفل سحور القاهرة 24

حفل سحور القاهرة 24

حفل سحور القاهرة 24

حفل سحور القاهرة 24

حفل سحور القاهرة 24

حفل سحور القاهرة 24

حفل سحور القاهرة 24

حفل سحور القاهرة 24

حفل سحور القاهرة 24