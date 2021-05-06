الخميس 06 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحفظ على مواد ومعدات بناء مخالف فى 3 قرى ببنى سويف

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، على ضرورة تكثيف الرقابة التموينية على أسواق التصنيع والتداول ومخازن السلع والمواد الغذائية والمحال التجارية، لمواجهة جرائم الغش التجاري وضبط الأسواق والاستمرار في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع إشغالات الطريق العام والوقوف على مشكلات القرى ومتطلباتها، وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن.

كما شدد محافظ بني سويف، على تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة وصيانة الأعمدة الكهربائية بشوارع وطرق المدن والقرى، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بهدف توفير الدعم الكامل لكافة الخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطنين في شتى القطاعات.

فيما تحفظت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، برئاسة محمد بكري، على مواد ومعدات البناء مع إيقاف وإزالة في المهد لعدة حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بزمام قري قمن العروس والميمون وعطف إفوة، فيما يتم مراجعة تراخيص المباني تحت الإنشاء لضبط التعديات في المهد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

وواصلت الوحدة المحلية تنفيذ قرارات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا باتخاذ إجراءات غلق الحدائق العامة والمتنزهات، وفض تجمعات المواطنين بالكافيهات والمقاهي والمحلات التجارية، وتشديد الرقابة على ارتداء الكمامات وفرض الغرامات الفورية على المخالفين، علاوة على متابعة التزام أصحاب المنشآت التجارية بمواعيد الغلق المحددة.

كما تم متابعة الأعمال اليومية لرفع القمامة والمخلفات الصلبة والجمع من المنازل بالمدينة والقرى، وكذلك تمهيد وتسوية الطرق الترابية، حيث تم رفع القمامة والأتربة بمناطق متفرقة من شوارع المدينة علاوة على 100 طن نواتج تطهير الترع والمصارف بدائرة المركز وجمع المخلفات المنزلية بدائرة مجلس قروي الميمون وإطواب وميدوم وأبو صير الملق وقمن العروس وتمهيد الطرق الترابية، فضلًا عن متابعة تنفيذ زراعة 40 شجرة على ترعة قمن العروس.

بني سويف محافظة الأراضي الزراعية الواسطي تعديات الأراضي الزراعية

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