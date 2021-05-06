دفعهما لقتال بعضهما البعض.. النزاع على السلطة يفرق بين«القاعدة وداعش»

أظهرته أحداث حلقات «الاختيار 2»

تناولت الحلقة الـ 23 من مسلسل "الاختيار2" مشاهد توضح الانقسام الذي وقع بين كلٍ من القاعدة وتنظيم داعش الإرهابي والعكس حتى وصل الأمر بينهما إلى القتال، ووصف بعضهم البعض بالكفار، حتى أصبح الوضع بينهما في توتر وعِراك دائم.

و أظهرت الأ قد أصبحت المدن ما بين درنة وسرت في ليبيا هي الملاذ، ومأوى عناصر "القاعدة" و"داعش" المنسحبين من شمال وجنوب البلاد، وهذا الأمر هو ما زاد من وتيرة التنافس بين التنظيمين، وضاعف من حدة الاحتكاك بينهما هناك سعيا من كل منهما للسيطرة على أكبر مساحة من الأرض.

- الخلاف ينتقل من اليمن إلى ليبيا

و زاد الأمر مع انفجار المواجهات بين "القاعدة" و"داعش" مع التقدم الميداني الذي حققته قوات التحالف العربي والحكومة اليمنية الشرعية في محافظة البيضاء وهو ما كان سببا قويا أيضًا، وهذا ما اتضح بعدما ظهر عماد عبدالحميد الذى سبق أن جسد شخصيته عابد عنانى فى الجزء الأول من الاختيار"، حيث رفض مبايعة تنظيم الدولة، وأفتى له مفتى الجماعة عمر رفاعي سرور بعدم الانضمام لداعش، والذي أشار إلى أنهم كفرة ولا يجوز الانضمام شرعًا إليهم.



كما تحدث عماد عبد الحميد مع الإرهابي الليبي عبد الرحيم المسماري عن رغبته في العودة إلى مصر، لتكوين خلية جديدة تستهدف منشآت الدولة ورجال الجيش والشرطة، بينما في مشهد آخر حاول إقناع أمير جماعته للذهاب إلى مصر وتدشين "إمارة كرادسة".

- أبطال مسلسل "الاختيار 2 "

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحًا والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.



و المسلسل من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.