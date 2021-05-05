ضبط بسكويت منتهي الصلاحية بمخزن شركة كبرى بطنطا

شنت مديرية تموين الغربية بقيادة المهندس محمد أبو هاشم، عدة حملات تفتيشية مكثفة بدائرة إدارة مركز ومدينة طنطا تنفيذًا لتعليمات وزير التموين، ومحافظ الغربية، بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الغش التجاري، وضبط السلع الغذائية الغير مرخصة بالأسواق وتكثيف الرقابة وضبط السلع مجهولة المصدر والمشتبه في صلاحيتها.

حيث قاد وكيل الوزارة، اليوم حملة، وبرفقته، جمال هنيدي، مدير الإدارة، وياسر مراد، مدير الرقابة بطنطا، ومحمد الشيخ، والحملة في ضبط 8000 علبة بسكويت منتهية الصلاحية انتهاء نوفمبر 2020 ومارس 2021، داخل مخزن تابع لشركه كبري بطنطا، وتم تحرير محضر رقم 22500ج نح ثان طنطا، والتحفظ علي المضبوطات وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

وفي وقت سابق، نجحت الحملة التي شنتها إدارة تموين زفتي، برئاسة أسامة سعدة، مدير الإدارة، ومحمد سالمان، رئيس الرقابة التموينية، ومحمد عبد العاطي، مفتش رقابة تموينية، ومفتشي الإدارة بزفتي، بالاشتراك مع محمد عويس، نائب رئيس مجلس ومدينة زفتي، والإدارة الصحية وإدارة الطب البيطري بزفتي، وأسفرت الحملة عن تحرير محضر جنح مركز شرطة زفتي، ضد صاحب محل يقوم بفرم وتصنيع وتعبئة اللحوم بدون ترخيص ومجهولة المصدر ليس لها فواتير دالة عليها وعلية تم ضبط عدد 696 كيلو جرام لحمة مفرومة، وتحريزها والتحفظ عليها وكذلك تم تحريز كافة الآلات المستخدمة في ذلك وتم تشميع أبواب المحل، وتم إحالة المحضر للنيابة العامة، كما تم تحرير 3 محاضر جنح عدم إعلان عن أسعار أو مواعيد.

كما نجحت إدارة تموين كفر الزيات، ومفتشي قسم الرقابة التموينية بإدارة تموين كفر الزيات، في ضبط المسؤول عن أحد مصانع الأسماك المدخنة بناحية أبو الغار، مركز كفر الزيات، وذلك لمزاولة النشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة وكذا تصنيع وتعبئة وعرض للبيع أسماك رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وبها علامات فساد ظاهري ورائحة كريهة، وتم ضبط عدد ٧٠ سبعون صندوق رنجة بإجمالي وزن ٣٥٠ كيلو جرام وذلك قبل طرحها في الأسواق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

كما اسفرت الحملة عن ضبط المسؤول عن أحد محلات البقالة بقرية أبو الغار لحيازته بغرض البيع عدد ٦٠٠ كمامة طبية مجهولة المصدر ومغشوشة وتضر بصحة مستخدمها مستغلين جائحة كورونا التي تمر بها البلاد، وتم التحفظ على هذه الكمية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد وكيل وزارة التموين بالغربية في حديث لـ«الدستور» أن المديرية ستظل تعمل على مراقبة الأسواق، وتضرب بيد من حديد دائمًا على كل من تسول له نفسه المساس بالسلع التموينية، لأنه مساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمتاجرة بأمنهم وسلامتهم ودعمهم، حسب تعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظ الغربية، تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية

تموين الغربية يضبط بسكويت منتهى الصلاحية

حملة تموينية بالغربية

حملة تموينية بالغربية

حملة تموينية بالغربية

حملة تموينية بالغربية