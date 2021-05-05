الخميس 06 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ البحيرة: تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بكل حزم

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه اعتبارا من التاسعة من مساء غدا ولمدة أسبوعين سيتم تنفيذ غلـق كل المحال والمولات التجارية والمقاهي والمطاعم والمسارح ودور السينما مع استثناء محال السوبر ماركت والبقالة والافران والمخابز والصيدليات وخدمة التوصيل بالمطاعم بكل حزم وشدة.

كما أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه سيتم حظر أي تجمعات أو حفلات فنية أو فعاليات جماهيرية وغلق كامل للشـواطئ العامة والحدائق والمتنزهات العامـة خـلال إجـازة عيد الفطر.

وشدد اللواء هشام آمنة على جميع رؤساء والوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية على تكثيف الحملات والمتابعة المستمرة للتأكد من الالتزام بكافة القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة ازمة فيروس كورونا المستجد بمجلس الوزراء اليوم الموافق ٢٠٢١ / ٥ / ٥ وهي: 

-إجازة عيد الفطر لمدة 5 أيام تبدأ من الأربعاء 12 مايو الجاري وحتى الاحد 16 مايو مشيرا أنه سيتم التصريح بصلاة العيـد فـي المساجد التـي تقـام فيهـا صـلاة الجمعـة بنفس الإجراءات الاحترازية المتبعة في الإجراءات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، مع غلق كامـل للشـواطئ العامة والحدائق والمتنزهات العامـة خـلال إجـازة عيد الفطر، وحظر أي تجمعات أو حفلات فنية أو فعاليات جماهيرية، لمدة أسبوعين وغلـق كل المحال والمـولات التجارية والمقاهي والمطاعم والمسارح ودور السينما الساعة 9 م مع السماح للمطاعم بتوصيل الطلبات للمنازل بعد 9 م وذلك اعتبارا من الخميس الموافق 6 مايو ٢٠٢١ حتى ۲۱ مايو ٢٠٢١ ، مع استثناء محال السوبر ماركت والبقالة والافران والمخابز والصيدليات .

وشدد اللواء المحافظ على الثقة الكبيرة فى وعى المواطنين مهيبا بهم بالالتزام بكافة القرارات الصادرة والتي تهدف الى الحفاظ على امنهم وسلامتهم حفظ الله مصر وشعبها من كل شر وسوء.

البحيرة اللواء هشام آمنة أمنة محافظة البحيرة كرونا

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