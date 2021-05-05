الأربعاء 05 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الحكومة تحذّر: قد نلجأ لتشديد الإجراءات الاحترازية بعد أسبوعين

مدبولي
مدبولي

حذرت الحكومة من التهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية في أواخر شهر رمضان الكريم وإجازة عيد الفطر المبارك.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء: "المواطن لسه مش ملتزم وده شىء يدعو للعجب، خاصة أننا أمام فيروس خطير جداً.. العالم كافة يعانى منه.. وكل ما نطلبه من المواطن مجموعة إجراءات احترازية بسيطة، منها الكمامة التى تبلغ قيمتها جنيه واحد".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه لا يوجد أى مانع مادى يحول دون ارتداء المواطن الكمامة، ولكن للأسف بنجد ووجدنا عدم التزام كبير جداً، مما استدعى وقفة واتخاذ إجراءات جديدة.
وتابع: "الوقفة التى وقفناها اليوم قد تتبعها وقفات أخرى..وهذه هى الوقفة الأولى وقد لا تكون الأخيرة.. كمان أسبوعين سنراجع هذه القرارات وقد نمدد العمل بها لأسبوعين آخرين وقد نشدد ونضيف مزيدا من الإجراءات وقد نخفف".
ولفت المتحدث باسم مجلس الوزارء، إلى أن الحكومة لن تردد فى التخفيف حال استقرار الأوضاع، وتابع: "هذا مرهون بالتزام وانضباط المواطن كون القدرات الطبية المصرية تستطيع، وما زالت تستطيع التعامل مع الإصابات الجديدة ولكن أن استمرت حالة عدم الالتزام سوف تقفز الأعداد وأرقام كورونا تقفز قفزات مفاجئة ولن ننتظر حتى نواجه هذا الموقف".

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