سنوات النقل

أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عدة تنبيهات عاجلة للمدراء العموم وكلاء الإدارات التعليمية، بشأن إجراء الامتحانات التكميلية لطلاب سنوات النقل والمواد غير المضافة للمجموع، وبحسب تعليمات وكيل أول الوزارة وحسب الكتب الدورية المختلفة الصادرة من وزير التربية والتعليم

تفاصيل الامتحانات التكميلية لسنوات النقل والمواد خارج المجموع

بشان الامتحانات التكميلية:

أولا: بالنسبة للطلاب المتخلفين عن امتحان شهر أبريل بعذره مقبول يتم عمل امتحان مجمع بنفس مواصفات الامتحانات الشهرية للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي يوم الأحد الموافق 9 مايو في منهج شهر أبريل فقط.

ثانيا: في حالة عدم حصول الطالب على 25 %من الدرجة العظمى للمادة أو 50 % من درجات النهاية العظمى بمجموع الورقة الامتحانية تعتبر نتيجة الطالب عدم اجتياز ويعقد له امتحان تكميلي خلال شهر مايو، على أن يتم إخطار أولياء أمور الطلاب الذين لهم حق دخول الامتحانات التكميلية بميعاد الامتحانات.

ثالثا : مواعيد الامتحانات التكميلي من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي والصف الأول والثاني الثانوي تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 18 مايو 2021 حتى يوم الخميس الموافق 20 مايو 2021، وتتولى الإدارة التعليمية إعداد جداول الامتحان التكميلي وإعلانها للطلاب حسب المواعيد المشار إليها سابقا، على ألا تزيد عدد المواد التي سوف يؤدي فيها الطلاب عن ثلاث مواد يوميا.

رابعا: تتولى الإدارة التعليمية تشكيل لجان فنية لإعداد وعقد الامتحان التكميلي بورقة منفصلة لكل مادة وتكون الإجابة في نفس ورقة الأسئلة وتكون نوعية الأسئلة اختيار من متعدد (أربعة بدائل لكل سؤال).

خامسا: تعقد امتحانات جميع المواد التي لا تضاف للمجموع لجميع الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي وكذك طلاب شهادة إتمام الدراسة بالتعليم الأساسي من المنزل على أن تتولى الإدارة التعليمية إعدادها ويتم تسليم هذه الامتحانات للطلاب لل‘جابة عليها في المنزل وتسلم للمدرسة.

سادسا: يجب الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدارس.

سابعا: لا يتم إعلان النتيجة إلا بتعليمات من المديرية.

أخيرا: غرفة عمليات المديرية منعقدة دائما للرد على أي استفسار خاص بالامتحانات.