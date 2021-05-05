جمال فرويز: الوعى الوطني هو الذى يقود للتنمية والرخاء

أكد الدكتور جمال فرويز، استشارى الطب النفسى، أن مسلسل «الاختيار ٢» صورة واقعية جسدت ما كان يحدث فى الواقع، خلال الفترة التى يغطيها.

وقال «فرويز»، لـ«الدستور»، إن المسلسل يعتمد على تشويق المشاهد بصورة مبسطة جعلت المواطن يتابع أحداث المسلسل الواقعى، ودخل فى تفاصيل مدى الصعوبة التى يواجهها ضابط الشرطة فى عمله، وأن ما يقوم به فى صالح المواطن أولًا وأخيرًا، وغرس نوعًا من الحب ما بين الشرطة والمواطن.

وأضاف أن هذا النوع من الدراما خلق حالة من الوعى لدى المواطن، ورفع روح الولاء والانتماء للوطن، وهو ما يتم استغلاله بشكل إيجابى فى بناء الدولة، خصوصًا أن الحالة النفسية لدى الشعوب عندما يكون لديها الوعى الكامل تسهم فى تحقيق التنمية والرخاء. وتابع «فرويز» بقوله إن الشركة المتحدة نجحت بامتياز هذا العام فى إنتاج هذا النوع من الدراما التى تعمل على رفع حالة الوعى لدى المواطن، مؤكدًا أنه طالب بهذا النهج فى السنوات الماضية. وأشاد «فرويز» بمسلسلات «الاختيار ٢» و«هجمة مرتدة» و«القاهرة كابول» التى أظهرت صورة الجماعات المتعصبة دينيًا، وانشغالها بالنساء، وهذه صورة واقعية عن تلك الجماعات الإرهابية المتطرفة، لافتًا إلى دور الفنان نبيل الحلفاوى الذى جسد صورة المواطن المصرى البسيط فى «القاهرة كابول»، المحب لبلده ودينه وليس لديه تعصب ولا تشدد فى علاقاته. وأكد استشارى الطب النفسى أن هذا النوع من الدراما التليفزيونية يرفع درجة الوعى لدى المواطن، والولاء والانتماء وحب الوطن، خصوصًا جيل الشباب والأطفال.