الأربعاء 05 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

محمود علم الدين: الإعلام مسئول رئيسى عن بناء الوعى

الدكتور محمود علم
الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة

قال الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن الإعلام إحدى المؤسسات المسئولة عن تنشئة المجتمع وبناء الوعى فيه، وهذا الدور من المفترض أن يتم من خلال برامج إعلامية مخصصة يُوظف فيها كل الأشكال، سواء الإخبارية أو الدرامية، أو حتى الوسائل المطبوعة والإلكترونية.

وأضاف «علم الدين»، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه لا بد أن تكون هناك رؤية لهذا الموضوع، وهو ما يحدث حاليًا فى مصر، ولاحظنا فى الفترة الأخيرة وجود اهتمام بتوظيف الدراما بشكل جيد فى عملية بناء الوعى، معرفًا هذه العملية بأنها إدخال مفاهيم وقيم وعادات وتقاليد ورؤى فكرية إلى العقل الجمعى المصرى، مثلما هو الحال فى مسلسلات «الاختيار٢» و«هجمة مرتدة» و«القاهرة كابول»، فكل واحد منها يسير فى رافد، لكن كل رافد يؤدى إلى نهر كبير، وهو المرتبط بالحفاظ على الوطن وحماية مصالحه والإحساس به والدفاع عنه.

وتابع أن موضوع هذه الدراما والتعبير عنها واختيار النجوم والإبهار الذى يحدث فى عملية الإنتاج والإخراج يكون له تأثير كبير جدًا، خاصة أن الشركة المتحدة نجحت من خلال ما قدمته حتى الآن فى بناء حائط صد مهم جدًا للوعى المصرى ضد محاولات التزييف والتشويه والتضليل التى تقوم بها جماعات الشر المستهدفة أمن الوطن وسلامته وعقول أفراده.

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