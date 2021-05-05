السبت.. بدء الإجازة في المدن الجامعية بالأزهر

قال المركز الإعلامي بجامعة الأزهر إن إدارة المدن الجامعية قررت منح الطلاب والطالبات إجازة عيد الفطر بدءًا من السبت المقبل.

أضاف المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أن عودة الطلاب والطالبات ستكون الجمعة الموافق 21 من مايو، لافتًا إلى أن صرف الوجبات الغذائية ستبدأ في 24 من مايو.

وقررت إدارة المدن الجامعية إخلاء المدن الجامعية السبت المقبل، وآخر يوم لصرف الوجبات سيكون الأحد 9 من مايو، وسيتم استثمار هذه الفترة في إجراء عمليات الرش والتطهير والتعقيم لجميع مباني المدن الجامعية في إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

قدم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة بشهر رمضان، مرحبًا خلال مشاركته في احتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم التي نظمتها كلية الإعلام جامعة الأزهر بالقاهرة بالحضور في رحاب كلية الإعلام، التي ولدت من رحم كلية اللغة العربية جامعة الأزهر، وقد ولدت قوية وسط أقرانها من كليات الإعلام بالجامعات المصرية.



وأكد رئيس الجامعة أن من أفضل النعم على الإنسان وأجملها هو حفظ كتاب الله تعالى القرآن الكريم، وأوضح رئيس الجامعة أن الأجمل في حفظ القرآن الكريم هو أن نطبق ما حفظناه، لافتًا إلى أن السيدة عائشة -رضي الله عنها- عندما سئلت عن خلق رسول الله (ص) قالت: (كان خلقه القرآن، كان قرأنا يمشي بين الناس)؛ لذلك قال الحبيب المصطفى: «تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدًا كتاب الله وسنتي».



وأوضح رئيس الجامعة أن المصطفى (ص) حذر من الفتن قائلًا: "ستكون فتن كقطع الليل المظلم» وحينها سأل الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين- قائلين: وما النجاة منها يومئذ، يارسول الله؟ فقال ص الله عليه وسلم: «إن النجاة من هذه الفتن يكون بالتمسك بكتاب الله عز وجل».

وفي ختام كلمته أعلن رئيس الجامعة إعفاء المتفوقين من الطلاب من حفظة القرآن من المصروفات الدراسية، وقام بتكريم الفائزين في المسابقة القرآنية، بحضور الدكتور غانم السعيد عميد كلية الإعلام، والدكتور عبد الفتاح خضر، عميد كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنوفية، والدكتور رضا أمين، وكيل كلية الإعلام، ولفيف من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة والطلاب المكرمين.