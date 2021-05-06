الخميس 06 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نجلاء بدر تشيد بتجربة مسلسلات الـ15 حلقة: جعلت الأحداث مكثفة

نجلاء بدر
نجلاء بدر

كشفت الفنانة نجلاء بدر عن رأيها في الأعمال الدرامية ذات 15 حلقة التي عادت هذا الموسم من جديد من خلال بعض الأعمال التي شاركت في الماراثون الرمضاني ومنها مسلسل “بين السما والأرض" التي شاركت فيه في النصف الأول من رمضان، ومسلسل "أحسن أب" للفنان علي ربيع ومسلسل “كوفيد 25” للنجم يوسف الشريف.

وقالت نجلاء بدر، لـ"الدستور"، إن التجربة عظيمة وفي صالح العمل الدرامي، لأن أحداثه تكون مكثفة ولم يكن هناك وقت لإضافة مشهد كما يقال "مشهد حشو" أو مماطلة في الأحداث.

أضافت أن هذه النوعية من المسلسلات قامت بفتح سوق جديد في الدراما واتاحت الفرصة لتقديم أكثر من عمل في موسم واحد، إضافة إلى أن جيل هذا العصر يميل إلى مشاهدة الأعمال الفنية ذات الحلقات القصيرة واتجه العالم لهذه النوعية من الأعمال فهي تجربة أضافت إلى الصناعة بشكل كبير.

وعن تجربتها في “بين السما والأرض” قالت إن جميع الشخصيات أخذت مساحات متساوية في السيناريو والحوار ولم يكن هناك مساحات عريضة لفنان بعينه، إضافة إلى أن العمل ضم 11 نجمًا، فقط، داخل المصعد الكهربائي بجانب الفنانين خارجه.

أبطال وصناع مسلسل بين السما والأرض

و"بين السما والأرض" عمل درامي، ينتمي لنوعية المسلسلات القصيرة الـ 15 حلقة، وهو مأخوذ عن قصة للكاتب الراحل نجيب محفوظ وفيلم بنفس العنوان، وأعاد صياغتها الكاتب إسلام حافظ.

يشارك في بطولة المسلسل هاني سلامة، ودرة، وأحمد بدير، وأحمد رزق، ونجلاء بدر، ويسرا اللوزي، ومحمود الليثي، وأحمد السلكاوي وندا موسى، وإخراج محمد العدل.


أحداث مسلسل بين السما والأرض:

وتدور أحداث المسلسل بتواجد أبطاله داخل مصعد معلق، بعدما قررت إحدى العصابات تعطيله عمدًا، لمنع هاني سلامة، الذي يجسد دور الدكتور حميد، أستاذ فلسفة من الصعود، بسبب آرائه ضد الجماعات المُتطرفة.

كما تشارك نجلاء بدر في مسلسل “نسل الأغراب” الذي يخوض بطولته النجمين أحمد السقا، وأمير كرارة، والمعروض ضمن مسلسلات شهر رمضان الجاري على قناة أون الفضائية، حيث تجسد شخصية راقصة غجرية تدعى “دهب”.

نجلاء بدر مسلسلات 15 حلقة مسلسل بين السما والأرض مسلسل كوفيد 25 مسلسل أحس أب نسل الأغراب

مواد متعلقة

نجلاء بدر: كواليس «نسل الأغراب» قاسية.. و«بين السما والأرض» نسخة مصغرة للمجتمع

نجلاء بدر: «نسل الأغراب» إضافة فى مسيرتى الفنية

نجلاء بدر: «بين السما والأرض» نسخة مصغرة للمجتمع المصري

الأكثر قراءة

التحفظ على أشرف السعد فور وصوله إلى مطار القاهرة الدولى

الحكومة تحذّر: قد نلجأ لتشديد الإجراءات الاحترازية بعد أسبوعين

تفاصيل نشوب حريق فى محطة مترو السادات

موعد إجازة عيد الفطر 2021 للعاملين بالقطاع العام والخاص

«صاروخ الصين التائه».. معهد مصري يكشف تفاصيل «كارثة تنتظر الأرض»

رسميا.. إجازة عيد الفطر 5 أيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

السياسة الخارجية الإيرانية تحت جهاز الأشعة

ماجد حبته

فيلتمان يتجول.. يتجول فقط!

جمال-أسعد

التليفزيون والسلام الاجتماعي

ماجد حبته

نابليون بلا رتوش

لواء.حمدى البطران

لواء حمدي البطران يكتب: «الاختيار» بين الدراما والتاريخ

منى رجب

فاتنات وقويات: بطلات الدراما يتحدين الواقع

ماجد حبته

قتلوه أثناء الصلاة

ياسمين الخطيب

«أنتِ طالق».. لعبة نيوتن يُعيد طرح السؤال

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد فشل نتنياهو.. من هو يائير لابيد رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف؟

الرئيس الإسرائيلي يكلف زعيم المعارضة يائير لابيد بتشكيل حكومة جديدة

عقب فشله.. منافسا نتنياهو يسعيان لتشكيل حكومة جديدة