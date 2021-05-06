نجلاء بدر تشيد بتجربة مسلسلات الـ15 حلقة: جعلت الأحداث مكثفة

كشفت الفنانة نجلاء بدر عن رأيها في الأعمال الدرامية ذات 15 حلقة التي عادت هذا الموسم من جديد من خلال بعض الأعمال التي شاركت في الماراثون الرمضاني ومنها مسلسل “بين السما والأرض" التي شاركت فيه في النصف الأول من رمضان، ومسلسل "أحسن أب" للفنان علي ربيع ومسلسل “كوفيد 25” للنجم يوسف الشريف.

وقالت نجلاء بدر، لـ"الدستور"، إن التجربة عظيمة وفي صالح العمل الدرامي، لأن أحداثه تكون مكثفة ولم يكن هناك وقت لإضافة مشهد كما يقال "مشهد حشو" أو مماطلة في الأحداث.

أضافت أن هذه النوعية من المسلسلات قامت بفتح سوق جديد في الدراما واتاحت الفرصة لتقديم أكثر من عمل في موسم واحد، إضافة إلى أن جيل هذا العصر يميل إلى مشاهدة الأعمال الفنية ذات الحلقات القصيرة واتجه العالم لهذه النوعية من الأعمال فهي تجربة أضافت إلى الصناعة بشكل كبير.

وعن تجربتها في “بين السما والأرض” قالت إن جميع الشخصيات أخذت مساحات متساوية في السيناريو والحوار ولم يكن هناك مساحات عريضة لفنان بعينه، إضافة إلى أن العمل ضم 11 نجمًا، فقط، داخل المصعد الكهربائي بجانب الفنانين خارجه.

أبطال وصناع مسلسل بين السما والأرض

و"بين السما والأرض" عمل درامي، ينتمي لنوعية المسلسلات القصيرة الـ 15 حلقة، وهو مأخوذ عن قصة للكاتب الراحل نجيب محفوظ وفيلم بنفس العنوان، وأعاد صياغتها الكاتب إسلام حافظ.

يشارك في بطولة المسلسل هاني سلامة، ودرة، وأحمد بدير، وأحمد رزق، ونجلاء بدر، ويسرا اللوزي، ومحمود الليثي، وأحمد السلكاوي وندا موسى، وإخراج محمد العدل.



أحداث مسلسل بين السما والأرض:

وتدور أحداث المسلسل بتواجد أبطاله داخل مصعد معلق، بعدما قررت إحدى العصابات تعطيله عمدًا، لمنع هاني سلامة، الذي يجسد دور الدكتور حميد، أستاذ فلسفة من الصعود، بسبب آرائه ضد الجماعات المُتطرفة.

كما تشارك نجلاء بدر في مسلسل “نسل الأغراب” الذي يخوض بطولته النجمين أحمد السقا، وأمير كرارة، والمعروض ضمن مسلسلات شهر رمضان الجاري على قناة أون الفضائية، حيث تجسد شخصية راقصة غجرية تدعى “دهب”.