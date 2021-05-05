الأربعاء 05 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التخطيط»: 480 مليون جنيه لتبطين الترع ببني سويف خلال 2021

وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجيه 480 مليون جنيه لتنفيذ مشروع إحلال وتجديد وإنشاء أعمال صناعية وتبطين ترع بمحافظة بنى سويف، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2020-2021.
 

أشارت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها، حصلت عليه "الدستور"، إلى إنشاء وإحلال وتجديد منشآت صناعية وتأهيل الترع على المجارى الرئيسية بتكلفة 70 مليون جنيه، وإنشاء وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام 4600 فدان وإعادة تأهيل وتوسيع وتعميق المصارف العامة وإنشاء الأعمال الصناعية عليها بتكلفة 68.5 مليون جنيه، وإنشاء وإحلال محطات رفع بقيمة 17.6 مليون جنيه.


وأوضحت الوزارة أن أهم المستهدفات التنموية لمحافظة بنى سويف فى خطة العام الحالى 2020-2021، تتركز على تأهيل وتبطين مجارى مائية بأطوال 200 كم2، وإنشاء وإحلال وتجديد 54 قنطرة ومنشأة صناعية.
 

يشار إلى أن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة بني سويف بخطة عام 20/2021 تبلغ 3.9 مليار جنيه بنسبة زيادة 139% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 1,5% من الاستثمارات العامة الموزعة، لافتة إلى تحقيق نسبة نمو قدرها 12.5% في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة للمحافظة.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة بني سويف بخطة عام 20/2021 ، توجه استثمارات بقيمة 1,1 مليار جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 28,2%، ويخص قطاع الري 636,6 مليون جنيه بنسبة 16,3%، إلى جانب توجيه 525,1 مليون جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 13,4%، ويخص قطاع الكهرباء استثمارات بقيمة 523 مليون جنيه بنسبة 13,3%، وتوجيه 303,4 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي بنسبة 7,8%، بالإضافة إلى توجيه  812,9 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 21%.
 

وتتمثل أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة بني سويف في خطة 2021/20 في توجيه نحو 678.2 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وفي قطاع الري تتمثل أهم المستهدفات التنموية في إنشاء وإحلال وتجديد 54 قنطرة ومنشأة صناعية، وتأهيل وتبطين مجاري مائية بأطوال 200كم.

التخطيط استثمارات خطة بني سويف تبطين ترع

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