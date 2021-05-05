«مصر للطيران» تحتفل بعيدها الـ89 بمنح عملائها تذاكر مجانية

تخفيضات تصل لـ50%

أعلنت مصر للطيران منح عملائها عدد من العروض التنافسية والتذاكر المجانية في إطار الاحتفال بالعيد الـ89 للشركة.

وقال عمرو أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه تزامنًا مع مرور 89 عامًا على تدشين الناقل الوطني لمصر في السابع من مايو 1932، تعلن الشركة منح تخفيض 50% للسفر من مصر إلى جميع خطوط شبكة مصر للطيران الدولية عند شراء التذاكر أيام 6 و7 و8 مايو الحالي على أن يكون السفر حتى 1 يوليو للذهاب والعودة حتى 31 أكتوبر 2021. إضافة إلى منح عملائها المسافرين يوم 7 مايو تخفيضات تصل إلى ٥٠ % على العديد من منتجات الأسواق الحرة بمطار القاهرة وغيرها من المفاجآت التي سيتم الاعلان عنها للمسافرين علي رحلات مصر للطيران من مطار القاهرة 7 مايو، إضافة إلى إطلاق عدد من الأنشطة بالمطارات التي تطير منها مصر للطيران حول العالم أيام 6 و7 مايو من خلال منح تذاكر وخدمات سفر مجانية لعملائها المسافرين خلال هذه الفترة.



كان الملك فؤاد الأول قد أصدر مرسومًا ملكيًا بإنشاء مصر للطيران كشركة مساهمة مصرية في السابع من مايو ١٩٣٢ والتي بدأت نشاطها بالتدريب والنزهات الجوية تحت اسم الخطوط الهوائية المصرية MISR Airwork .

وتلتزم المطارات بتطبيق قرارالحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند، أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح لمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.