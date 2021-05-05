الأربعاء 05 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة فتاة المرج المنتحرة

جثة
جثة

أمرت نيابة المرج بالتصريح بدفن جثة فتاة تبلغ من العمر 16 سنة انتحرت داخل منزل أسرتها في منطقة المرج.

وكشفت التحقيقات أن الفتاة كانت تربطها علاقة غير شرعية بصديقها وأنها كانت تتقابل في منزله، وعندما عثرت أسرتها على رسائل على هاتفها بتطبيق «واتساب»، وعند مواجهتها بها نجحت في الهروب من المنزل.

وأفادت التحقيقات بأن أسرة الفتاة تمكنت من إعادتها إلى منزل الأسرة، واحتجزتها بإحدى الغرف وخلال وجود الفتاة بالغرفة أعدت مشنقة لنفسها وانتحرت.

وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المتوفية لبيان أسباب الوفاة رسميًا، واستدعت النيابة أسرتها لسماع أقوالها في الوفاة.

وفى سياق أخر أمرت نيابة مصر القديمة بحبس تشكيل عصابي لسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف بمنطقة مصر القديمة ٤ أيام علي ذمة التحقيقات، كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة. 

البداية عندما تلقي اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا يفيد أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بقيادة المقدم شادي الشاهد رئيس المباحث والرائد أحمد مصلح معاون المباحث لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنوا من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية أو تراخيص"  وسيرهما عكس الاتجاه، وعُثر بحوزتهما على (4 هواتف محمولة "مجهولي المصدر"- كمية من مخدر الأستروكس- مبلغ مالي- سلاح أبيض "سنجة").. وبالكشف على الدراجة النارية تبين أنها مُبلغ بسرقتها.

بمواجهتهما أمام العميد طه فودة رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة المضبوطة بحوزتهما وأن الهواتف المضبوطة من متحصلات وقائع سرقة، وأقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والسلاح الأبيض بقصد حماية نشاطهم الإجرامي، وأن الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما من متحصلات واقعة سرقة بأسلوب "توصيل الأسلاك" بقصد استخدامها فى ارتكاب وقائع السرقة وترويج المواد المخدرة على عملائهما.

وبتكثيف الجهود تم التوصل لأحد مالكي الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهما، باستدعائها ومالك الدراجة تعرفا على المضبوطات.. واتهماهما بالسرقة.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نيابة مصر القديمة حبس تشكيل عصابي سرقة متعلقات المواطنين أسلوب الخطف سرعة تحريات المباحث

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