الأربعاء 05 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

القبلة

«الأوقاف» تعلن ضوابط صلاة عيد الفطر: التكبيرات 7 دقائق

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ضوابط صلاة عيد الفطر، بعد قرار لجنة أزمة كورونا بقصرها على المساجد الكبرى فقط.

وحدد وزير الأوقاف الضوابط في 11 إجراءً، تتمثل فيما يلي:

1. صلاة العيد فى المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة فقط.
2. عدم السماح بأداء صلاة العيد فى الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة.
3. ارتداء المصلين الكمامة قبل دخول المسجد.
4. اصطحاب المصلى الشخصي.
5. مراعاة علامات التباعد الاجتماعي.
6. عدم فتح دورات المياه.
7. فتح المسجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وغلقه بعدها بـ10 دقائق .
8 . لا تزيد مدة التكبير على 7 دقائق .

9. لا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق كالجمعة . 
10 . لا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد.
11 . عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال .
كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صرح بأن لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء،  وافقت اليوم الأربعاء على إقامة صلاة العيد في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة وبذات الضوابط التي تقام بها صلاة الجمعة.

وأكد وزير الأوقاف، عدم السماح بإقامتها بأي ساحات أو خلافه غير المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة.

وزير الأوقاف محمد مختار جمعة اداء صلاة العيد خطبة العيد تكبيرات العيد

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