«الدستور» تحاور منى أحمد المصرية الحاصلة على وسام «فارس» من ملك هولندا

منى أحمد:



▪︎دعم الرئيس للمرأة أعطاها ثقة أهلتها للوصول إلى أعلى المناصب

▪︎حصلت على الوسام نتيجة ما قدمتة من جهود تطوعية في خدمة اللاجئين





تحدثت "الدستور" مع المصرية منى أحمد، والتي حصلت على الوسام الملكي الهولندي برتبة "فارس" تقديرا لمجهوداتها في النشاط المجتمعي لمدة 15 عاما .



وأكدت "منى أحمد" خلال حوارها مع "الدستور" على شعورها بالفخر والاعتزاز كونها إحدى السيدات المصريات اللواتي استطعن الحصول على هذا الوسام الملكي نتيجة جهود غير مسبوقة بذلتها لخدمة المجتمع، مؤكدة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الداعم الأساسي للمرأة المصرية في الداخل والخارج أيضا.



▪︎في البداية حدثني عن شعورك حين حصلت على الوسام الملكي الهولندي وكيف حصلتِ عليه؟

بدأ المحافظ فى قراءة تاريخى ومافعلته من مجهود تطوعي لسنوات طويلة، وخلال حفل طلب من ابنى ان يعلق لى الوسام الملكى، و اهدانى باقه ورود جميله وقال:" باسم الملك والقصر بنشكرك على ماقدمتيه من اعمال تطوعيه فى خدمه المجتمع"، ووسط التصفيق الحاد كانت دموعى تسبق كلماتى وانا اقول له انا لم افعل شيئآ كبيرا وكان يبتسم ويقول بل فعلت وباجماع من زملائك فى العمل انك كنتى الزميله المثاليه طوال سنوات العمل معهم وإلى الان.

هل لديك تاريخ في مجال العمل العام أهلك للحصول على هذا الوسام؟



نعم وهذا ماكان يقرأه لى المحافظ حينما رصد أسباب حصولي على هذا الوسام نتيجة ماقدمت من اعمال تطوعيه فى خدمه اللاجئين عن طريق منظمه من منظمات المجتمع المدنى تدعى Home-Start، حيث التحقت للعمل التطوعى فى هذه المنظمه بعد حصولى على دبلومه خاصه بالخدمات المجتمعيه المختلفه.

وخلال هذه الفترة ايضا كنت ادرس كيف يكون التعامل مع الاطفال الذين يعانون من مرض التوحد وهذه الدراسه تابعه ايضا لهذه المنظمه، وكان الترشيح لى لهذا العمل والدخول لمنظمه هوم ستارت قد جائني من البلديه نفسها.

▪︎ماذا عن بداية سفرك إلي هولندا وما هي الصعوبات التي تغلبت عليها؟

بالطبع فى بدايه سفرى لهولندا كانت الصعوبات كثيره جدا، اولها الحصول على عمل بدراستى الاساسيه وهى السياحه والفنادق، فحينها المجال كان ضعيف جدا ويكاد يكون مستحيل ان اجد ما اريد لانى لم اكن أعيش فى العاصمه فهناك مجال العمل اكبر، و انا اقيم فى شرق هولندا على الحدود الالمانيه حاولت العمل فى اماكن كثيره ولكن كلها كانت دون ما اريد وماكان امامى الا ان اذهب للبلديه واطلب عمل تطوعى، وقد كان ومن وقتها وانا لم اتوقف عن العمل التطوعى منذ مايقرب من ١٥ عاما.

▪︎ماذا عن الدور الذي تقومين به لخدمه الجالية المصرية في هولندا ؟

الجاليه المصريه كلهم اصدقائى وانا عضوه فى المجلس الاعلى للجاليه المصريه برئاسه الاستاذ اشرف غالى، ولكن بسبب كورونا الانشطه متوقفه حاليا، ولكنى حريصه على مشاركتهم فى لقائتهم ومناسباتهم دائما.

▪︎ما رسالتك إلي الشباب المصري الذي يرغب في الهجرة؟



رسالتي الي الشباب الذى يرغب فى الهجره أن يحاول النجاح فى البلاد أولا، فنحن اذا استطعنا النجاح بالخارج نستطيع فعل ذلك في بلادنا ايضا، فيجب أن يتحمل المزيد من المسؤلية لتصبح مصر أقوى :" لما انتوا تسيبوها طب مين اللى هيبنيها.. ربنا مع الشباب ويوفقهم".



▪︎ما رأيك في دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للشباب ؟



الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه من الفكر والوعى مايكفيه لفهم الشباب وماذا يريدون ويطمحون إليه، فهو يقوم بتوفير لهم الامكانيات لتحقيق احلامهم لنفسهم وللبلاد .

بالطبع الشباب هم المستقبل والأمل والرئيس يعي هذا جيدا ويعمل على تحقيق أحلامهم وندعوا المولى أن يوفقه ويحفظه لمصر يارب.

▪︎كيف وجدت الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي؟

بالتأكيد الدوله المصريه فى عهد الرئيس السيسي اصبحت دوله بالفعل ليها صوت مسموع ويحسب لها الف حساب، وذلك بالإضافة الي المشروعات القومية من تطوير البنيه الأساسية وتوسيع الطرق.



لقد قمت بزيارة مصر قريبا منذ شهرين ووجدت أن بلدنا تولد من جديد ولسه ام الدنيا هتبقى اد الدنيا كما يرددها الرئيس عبدالفتاح السيسي كثيرا.

▪︎ما رأيك فى دعم الرئيس للمرأة المصرية ؟

-دعم الرئيس للمرأه ذكاء حاد من سيادته لانه يعلم أن المرأه نصف المجتمع فهى الأم والابنه والأخت والزوجه، و هى الكائن الفعال والمحرك للاسره .

و عندما وجه الرئيس كلماته للمرأه قال انه يثق فيها وفى دورها القوى، و هذا جعلها تحرك الكون من حولها وان كنا نذكر اوقات الانتخابات كانت المرأه متقدمه فى طابور الانتخاب فى كل مكان فى مصر وهنا فى الخارج ايضا، والدافع الحقيقى لها كانت كلمات سياده الرئيس ودعمه لها وثقته فيها والذي أهلها للحصول على أعلى المناصب العليا.

▪︎تواصلت معك السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة لتهنئتك صفي لنا شعورك؟

شعرت بمزيد من الفخر والاعتزاز عندما رأيت تهنئة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج الوزيره لنا وقرأته فى الجريده وفرحت جدا تمنيت أن أراها حتى أشكرها واقول لها اني أحبها جدا واحترم ما تقوم به من أنشطة لخدمه المصريين بالخارج .

▪︎ما رأيك في جهود وزارة الهجرة في دعم المواطنين المصريين بالخارج؟

بالطبع جهود الوزاره فى دعم المصريين فى الخارج هذا دلالته، فالسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج اهتمت وفرحت لنا بحصولنا على الوشاح الملكى وهنئتنا وهذا دليل على تواصلها الدائم معنا ، وانتهز هذه الفرصة لأشكرها من قلبى لدعمها لنا المستمر.

▪︎ماذا عن أزمة كورونا وكيف تساهمين بجهودك خلال هذه الأزمة؟

جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" هي أزمة عالميه ولا يستطيع احد فعل أى شئ سوى الحفاظ على قوانين التباعد الإجتماعي والمسافات والتنويه الدائم والمستمر لاتباع الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار العدوى قدر المستطاع حتى تمر هذه الازمه بسلام.