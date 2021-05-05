عمرو الدالي يكشف تفاصيل الجزء الثاني من «بـ100 وش»

قال إنه لم يتوقع النجاح الكبير للمسلسل

قال عمرو الدالي، مؤلف مسلسل (بـ100 وش) إنه من المقرر عقد اجتماع عمل مع صناع المسلسل بعد انتهاء موسم رمضان المقبل، وتحديدًا بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، للاتفاق على الجزء الثاني أو عمل سينمائي يحمل نفس الاسم.

أضاف الدالي، لـ"الدستور"، أن لم يستقر، حتى الآن، على صنع جزء ثان لـ 100 وش، أم أن تكون التجربة في فيلم سينمائي، لافتًا إلى أن الأمر متوقف حتى نهاية هذا الموسم لانشغال صناع العمل في أعمال أخرى، موضحًا أنه من المقرر عقد اجتماع عقب شهر رمضان للاستقرار على كل التفاصيل، مؤكدًا أنه الجزء الثاني من المسلسل أو الفيلم سيكون مختلفًا تمامًا عما قدمه في الجزء الأول.

وعن رأيه في نجاح وردود أفعال الجزء الأول من بـ 100 وش، قال المؤلف إنه كان ينتابه شعور وهو يكتب العمل بأنه سينال إعجاب الجمهور رغم عدم توقعه أبدًا لنجاح أي عمل فني يقوم بكتابته، لأنه يترك الأمر دائمًا لله سبحانه وتعالى، لافتًا إلى أنه مقتنع بأن لكل مجتهد نصيب، لذلك يسعى دائمًا لتقديم عمل فني الجمهور.

أضاف أن هناك عدد كبير من المسلسلات لم تلق النجاح المطلوب من العرض الأول، لكن في عرضها الثاني تحقق لها النجاح وبشكل قياسي، لذلك لم يتوقع أبدًا نجاح أي عمل وينتظر ردود الأفعال بعد عرضه.

آخر أعمال المؤلف عمرو الدالي



ويعرض عمرو الدالي هذا العام مسلسل “ضد الكسر” ويشارك في بطولته نيللي كريم ومحمد فراج، لقاء الخميسي، لؤي عمران، مصطفى درويش، حمزة العيلي وهشام إسماعيل وسينتيا خليفة، نور إيهاب، تامر هشام، نهير أمين، جمال يوسف، وسامى مغاورى ومن إخراج أحمد خالد وتأليف عمرو الدالي ومن إنتاج العدل جروب ويعرض المسلسل بشكل حصري عبر قنوات سي بي سي، بالإضافة إلى العرض الحصري عبر قناة دبي الفضائية.