برلماني: الدولة تعاملت مع جائحة كورونا بشكل احترافي للغاية

قال النائب أحمد حته عضو مجلس النواب، إن رصد ما يزيد على 47.5 مليار جنيه كاستثمارات موجهة لقطاع الصحة في الموازنة العامة الجديدة للدولة، يكشف مدى الاهتمام الموجه إليه مع تفاقم الإصابات بفيروس كورونا وزيادة التحديات المحلية والعالمية.

وأشار حته، في تصريحات له اليوم، إلى ما قالته وزيرة التخطيط، الدكتور هالة السعيد، أمام مجلس الشيوخ، بنمو الاستثمارات الموجهة لمشروعات وزارة الصحة لتصل إلى 47.5 مليار جنيه، بزيادة تصل الى 205% مقارنة بـ20/2021، مؤكدا أن أهم هذه المبادرات الصحية، توفير الاعتمادات اللازمة لدخول المستشفيات الخدمة، والإسراع من معدلات تنفيذ المنشآت الصحية الجاري إنشاءها وتطويرها لسرعة دخولها الخدمة، وكَذَلِك مُبادرة الـمشروع القومي للاكتفاء الذاتي مِن مُشتقات البلازما وغير ها من المشاريع الصحية الطموحة.

وأضاف أن الدولة ومن خلال الميزانيات المرصودة والتوعية الإعلامية والجهود الصحية والطبية الفائقة، تعاملت مع جائحة كورونا بشكل احترافي للغاية وحققت نتائج مذهلة، ويكفي إنه رغم مرور "موجتين قاسيتين" من كورونا لم ينهار القطاع الصحي ولم تظهر أي أزمة.



وكانت أوضحت وزارة التخطيط فى تقريرها، أن الاستثمارات الحكومية فى قطاع الصحة ارتفعت بنسبة 250%، بحيث تم رصد حجم استثمارات لوزارة الصِحَّة والسُكان تَتَجاوَز 47.5 مليار جنيه، بِنِسبَة نمو 205٪، في إطار الارتقاء بالخَدَمات الصِحيّة المقدمة للمواطنين.



وأشار التقرير، إلى أن خِطَّة عَام 21/2022 تتضمن العديد من الـمُبادرات، تتمثل في توفير الاعتمادات اللازمة لدخول 23 مستشفى الخدمة، والتي تعدت نسبة تنفيذها اكثر من 70%، وكَذَلِك مُبادرة الـمشروع القَوْمِيّ لِلِاكْتِفَاء الذَّاتِي مِن مُشتقات البلازما، وتَستَهدِف إنْشَاء 20 مركزًا لتجميع البلازما، وَتَمّ الِانْتِهَاء مِن سِتَة مَرَاكِز، ومُستهدف تَنْفِيذ الـمَرَاكِز الـمُتبقيّة وَعَدَدَهَا (14) فِي خِطَّة عَام 21/2022، بِالْإِضَافَةِ إلَى مَرْكَز إسْتْرَاتِيجِي مَرْكَزِي، بِهَدَف الْوُصُولِ فِي الـمرحلة الْأَخِيرَة إلَى التَّصْنِيع الدَوَائي لِوَاحِدَةٍ مِنْ أَعْلَى مُستوَيَات التكنولوجيا الطبيّة الدوائيّة.



وتابع التقرير: المبادرات ضمن خطة العام 2021/2022، والتي تضمنت زيادة عدد أسِرَّة الرعاية المركزة بنسبة 55٪، وزيادة عدد حضّانات الأطفال بنسبة 10٪، فضلًا عن تنفيذ أهداف مُبادرة "صحة الـمرأة" بنسبة 100٪ بتغطية 30 مليون سيدة، وإتاحة حوالي 1 مليار جنيه لتعزيز قُدرة الـمُنشآت الصحيّة على تقديم الخدمات الطبيّة بشكل مُتميّز في ضوء مُواجهة فيروس كورونا، منها 23 مُستشفى صَدْر، 42 مُستشفى حُميّات، فضلًا عن تَطوير سَبْع مُستشفيات نموذجية فِي سَبع مُحافظات، وَتَجْهِيز 120 وِحْدَة إحَالَة.



كما أشار التقرير، إلى التوجّه نَحْو تَعْمِيق التَّصْنِيع الـمحلي للأدويّة، بالتوسّع فِي إنْشَاءِ وتطوير الـمراكز البحثيّة الطبيّة وتحفيز إنْشَاء الصِّنَاعَات الدوائيّة وَزِيَادَة الـمُكوّن الـمحلي.

