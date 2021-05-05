«الاختيار 2»: مَن هو أبو دجانة منفذ تفجير كاتدرائية العباسية؟

تناولت الحلقة الـ23 من مسلسل الاختيار2 مشاهد حقيقية من العملية الإرهابية التي استهدفت الكنيسة البطرسية بالعباسية والتي راح ضحيته 29 شخصًا وإصابة نحو 31 آخرين بعد تفجير عبوة ناسفة تزن 12 كجم في ديسمبر 2016.

التفجير بدأ عندما أشارت عقارب الساعة إلى التاسعة في 11 ديسمبر 2016، ومن خلال عبوة ناسفة تزن 12 كجم وقع انفجار كاتدرائية القديس مرقس بالعباسية بأصابع الجماعات الإرهابية.

لحظات دامية عاشها الشعب المصري والمتواجدين وسكان المنطقة المحيطة بالكاتدرائية حيث تعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تفجير هذه الكنيسة.

العملية الإرهابية الدامية نفذها الإرهابي محمود شفيق محمد مصطفى، الملقب بـ"أبو دجانة" المولود في 10 أكتوبر 1994 بسنورس في الفيوم، وهو لقب أحد الصحابة لوثه هذا الإرهابي في تنفيذ عمليات خسيسة كانت نتيجتها إزهاق أرواح الأبرياء أثناء أداء صلواتهم.

والإرهابي الشاب من مواليد 1994 وهو طالب جامعي نشأ في أسرة متوسطة الحال، لوالد كان مقدمًا في الجيش بهيئة الإمداد والتموين وخرج من الخدمة بسبب تلاعبات مالية، واتهم الابن في حيازة سلاح وتم القبض عليه عقب ثورة 30 يونيه.

وسبق ضبط المتهم على ذمة قضايا عنف ثم صدر قرار بإخلاء سبيله، وصدر بحقه حكم بالحبس لمدة عامين، في مايو 2014، إلا أنه كان هاربا، وتنقل بين عدد من البؤر الإرهابية في سيناء، وانتقل للقاهرة قبل أيام من تنفيذ الهجوم.

القبض على منفذي هجوم الكنيسة

وأعلنت وزارة الداخلية القبض على أحد العناصر الرئيسية من منفذي التفجير الانتحاري الذي استهدف الكاتدرائية المرقسية وهم أحمد عاطف عوض صالح مواليد 1983، مقيم بمنطقة الزيتون بالقاهرة، يعمل نقاشا وعبدالرحمن عبدالفتاح عويس مواليد 1980، مقيم بمنطقة الزيتون بالقاهرة، يعمل تاجراً، وعبدالحي نور الدين أبو المجد حسانين، من مواليد 1980، مقيم بمنطقة الزيتون بالقاهرة."

"الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحًا والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

والمسلسل تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.