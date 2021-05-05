الأربعاء 05 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

من عمل سفلى للضرب من الجن.. «افتكاسات» ريهام سعيد تتصدر السوشيال ميديا

ريهام سعيد
ريهام سعيد

ربما تكون الإعلامية ريهام سعيد من هواة الظهور الدائم من خلال وسائل التواصل الإجتماعى ومن هؤلاء المهووسين بتصدر الترند لنرصد لكم أبرز افتكاسات ريهام سعيد.

افتكاسات ريهام سعيد 

“الدستور” ترصد افتكاسات ريهام سعيد الأخيرة التي جعلتها في صدارة الترند وباتت محط اهتمام السوشيال ميديا

“معمولي عمل سفلي”

 

أكدت ريهام سعيد إنها تعرضت لضرب الجن وذلك اثناء حوارها لبرنامج "شيخ الحارة والجريئة" على قناة القاهرة والناس مع المخرجة إيناس الدغيدى .

 

واكدت ريهام إنها أثناء تصوير إحدى حلقات برنامج "صبايا الخير" وكانت الحلقة عن نشوب حريق فى احدى القرى بواسطة الجن وفوجئت أن الجن قام بضربها بحجر فى ظهرها وقالت سعيد :"«وإحنا راجعين المصور مكانش أكل أي حاجة، وفجأة لاقينا بطنه كبرت أوي، واتنفخت بطريقة مرعبة وقعد يقول إنه شاف جن، وعرق جامد، أنا بقى قولتله إيه العبط ده، لما روحنا القناة لاقينا الماتريال كلها اتمسحت وحاولنا بكل البرامج نرجعها معرفناش».

 

وأشارت ريهام  إلى أنه في اليوم التالي، رجال الأمن ابلغوا إدارة القناة بأنهم سمعوا أصواتا وصريخا من غرفة المونتاج، كما أن البعض ذكر لها أنها «معمول لها عمل سُفلي»: «فعلا قالولي كدة، وعشان كدة حالي واقف فعلا من 5 سنين، أنا مكنتش مصدقة ده أبدًا، بس كل ما أقابل شيخ يقولي معمولك عمل سُفلي».

تعرض ريهام سعيد للضرب من الجن

 

و روت الإعلامية ريهام سعيد موقفا تعرضت خلاله للضرب من الجن في إحدى البلاد العربية، حسب حديثها، عندما كانت تقدم مسرحية مع عماد رشاد والفنان أحمد بدير: «وأنا نايمة في الفندق لاقيت حد بيضربني بالطوبة في ظهري، نزلت جري وحكيت لعماد رشاد، مسح بيا الأرض تريقة».

 

وتابعت: « تاني يوم رفضت أدخل أنام وقولت هستنى لحد ما أسافر، لاقيت عماد رشاد الساعة 3 الصبح نازل يصرخ بيقول إن فيه جن صحاه من النوم، وقعد يوصف ظوافره وقرونه وقالي خد الساعة بتاعتي». 

 

فتاة المول ابتزتنى بـ 2 مليون جنيه

 

كما روت ريهام سعيد عن وقوعها ضحية لحالة من الابتزاز بواسطة فتاة المول وإنها حصلت من ريهام على 2 مليون جنيه وذلك خلال استضافتها فى برنامج شيخ الحارة والجريئة .

 

يذكر ان فتاة المول قد تعرضت للتشهير من قبل ريهام سعيد منذ ثلاث أعوام مضت تقريبا وتسببت فى طردها من منزلها وتخلى اسرتها عنها وكانت فتاة المول قامت برفع قضية على شاب حاول التحرش بها ومن جانبها قامت ريهام سعيد بالتشهير بالفتاة وكانت الفتاة فى نهاية الأمر تعرضت للتشويه من خلال قيام الشاب المتحرش بضربها بسكينة أدت لتشوه وجهها .

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وتضامنت أعداد كبيرة مع المواطنين مع الفتاة التى رفعت عدد من القضايا ضد ريهام سعيد بسب التشهير بها ونشر صور لها وكأن ريهام تحرض ض الفتاة .

 

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