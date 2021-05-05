الأربعاء 05 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

قبل تقديمه «الاختيار 2»

نضال الشافعى يكشف عن موقف حقيقى شاهده فى صحراء سيناء

نضال الشافعي
نضال الشافعي

عبّر الفنان نضال الشافعي عن حبه لأهالي سيناء، الذين أظهروا له من قبل مدى «جدعنتهم»، على هامش اشتراكه في مسلسل “الاختيار 2” وتقديمه شخصية سيناوي، والتي لاقت نجاحًا كبيرًا وردود أفعال جيدة.

وروى "الشافعي"، لـ"الدستور"، قصة حقيقية حدثت معه من قبل مع أحد السيناويين منذ فترة قليلة قائلاً:"أتذكر أنني كنت في سيناء منذ عدة سنوات، وتعطلت سيارتي، ودخل الليل علىَّ وخفت، إلاّ أنني وجدت أكثر من شخص سيناوي يأتون إلىّ ويساعدونني في حل مشكلتي" .

وتابع: "بالفعل قدم هؤلاء الرجال كل شىء لمساعدتي، على الرغم من أنهم لا يعرفونني نهائيا، ودون مقابل أو مصلحة تذكر، فأنا أعلم مدى الجدعنة والرجولة التي يمتاز بها هؤلاء البشر، لذا عندما جاءني الدور في الاختيار2 شعرت كأنني أرد الدين بشكل أو بآخر لأهالينا في أرض الفيروز" .

واختتم نضال حديثه:"شرف كبير أن أشترك في الاختيار 2، لأن كل ما يتناوله قصص حقيقية لها تأثير إيجابي على كل المشاهدين، ليعلموا حقيقة المصريين الموجودين في كل بقاع المحروسة" .

ويعرض "الاختيار2" على قناة ON في التاسعة مساءً، ويعاد في الثانية صباحًا والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء، ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

تدور أحداث المسلسل الرمضاني حول بطولات الجيش والشرطة مع اندلاع ثورة 30 يونيو واعتصامي رابعة والنهضة، كما يسرد بطولات وكفاح رجال الجيش والشرطة في مواجهة العمليات الإرهابية والتصدي لها في الفترة من 2013 حتى 2020.

مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري- هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب، وضيوف الشرف،  تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

اختيار مسلسل الاختيار نضال الشافعي الاختيار الجزء الثانى الاختيار 2

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