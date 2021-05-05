«ما هو الوعي؟».. خبراء ومفكرون يجيبون على سؤال «الدستور»

خاضت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال موسم شهر رمضان، معركة الوعى من خلال الأعمال الدرامية، حيث تسلحت بالفكر المستنير لمكافحة طيور الظلام ورعاة الإرهاب وأصحاب الأفكار الهدامة. ونجحت «المتحدة» فى تعريف الأجيال الجديدة بتاريخها وإنجازات جيشها وأعدائها الحقيقيين، إضافة إلى توثيق بطولات المصريين ونضالهم الحر لحماية مصر وأرضها وشعبها، وكذلك إبراز جهود الدولة فى التصدى للإرهاب والتطرف.

وقدمت خلال الموسم الرمضانى الحالى الجزء الثانى من مسلسل «الاختيار» الذى يأتى استكمالًا لملحمة الجزء الأول من خلال إلقاء الضوء على بطولات جديدة لرجال الشرطة الذين يضحون بأنفسهم من أجل الحفاظ على الوطن، ويتناول العمل قصص حياة شهداء وزارة الداخلية منذ ٢٠١٣ حتى ٢٠٢٠.

كما قدمت مسلسل «القاهرة كابول» الذى فضح التطرف، ونشر التوعية بخطورة الإرهاب والمخططات التى كانت تُحاك للمنطقة العربية، وكذلك مسلسل «هجمة مرتدة» الذى يتناول ملفًا من ملفات المخابرات العامة المصرية المعاصرة.

وأشاد عدد من الخبراء والسياسيين بنجاح شركة «المتحدة» فى خوض معركة الوعى على كل المستويات سواء سياسيًا أو اجتماعيًا أو نفسيًا، مؤكدين أن هذا النوع من الدراما يُضيف للمواطن كمًا من المعلومات، ويمنحه الوعى بالوطنية المصرية، ويعد من الأسلحة المهمة لتناول القضايا والدخول فى مناطق شائكة جدًا ومعالجتها بشكل سلس ومهنى رفيع المستوى بما يسهم فى تحقيق المستهدف منها.